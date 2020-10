“Sono innamorato di te”. Gemma Galgani, una dichiarazione d’amore così non l’aveva mai ricevuta

Ennesima puntata ricca di colpi di scena e sorprese quella andata in onda oggi, giovedì 1 ottobre. Parliamo di ‘Uomini e Donne’ e della protagonista di sempre, ovvero Gemma Galgani. I telespettatori hanno potuto osservare l’arrivo di due corteggiatori della dama originaria di Torino. Entrambi hanno nomi quasi identici, Francesco e Franco. Cristina ha invitato la donna ad essere una persona più positiva perché solo così facendo può essere in grado di trovare l’anima gemella.

Successivamente, una volta terminato l'intervento di Cristina, Gemma ha potuto mettersi al centro dello studio per attendere e conoscere più nel dettaglio questi due uomini che hanno insistentemente chiesto di lei. Francesco è nato a Teramo ed ha 56 anni, ma sono state le dichiarazioni del secondo pretendente ad aver fatto molto rumore. E dopo aver ascoltato le loro affermazioni, l'ex fidanzata di Giorgio Manetti ha preso una decisione che ha fatto infuriare Tina Cipollari.















Franco le ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore davanti alle telecamere: "Prima della pandemia pesavo 96 chili. Poi durante la quarantena, essendo un operaio in cassa integrazione, sono dimagrito 26 chili per te, perché non mangiavo più e mi sono innamorato di te. Quando scrivo sul telefono Gemma viene fuori un diamante". Parole cariche di affetto ai massimi livelli, che hanno convinto la dama piemontese a conoscerlo in maniera più approfondita.















Gemma ha mandato via Francesco e a quel punto l'opinionista Tina è esplosa di rabbia: "Francesco, stai tranquillo, tanto tra due anni la troverai ancora qui". Gianni Sperti ha rincarato la dose: "Francesco, lei ha preferito Franco perché è più giovane di te". Francesco, nonostante l'iniziale nervosismo per la scelta della Galgani, ha sdrammatizzato ironizzando: "Magari tornerò per corteggiare te", in riferimento alla Cipollari. E le parole della dama sono state abbastanza nette.









Gemma Galgani ha dunque dichiarato: “Almeno ho scoperto prima che tipo di persona è visto che ha dato ragione a Tina Cipollari”. L’uomo che era andato per conoscerla ha quindi salutato tutti i presenti ed ha abbandonato lo studio. Resta adesso da capire se con Franco invece i buoni propositi proseguiranno o se nasceranno degli intoppi che potrebbero mettere a repentaglio la loro conoscenza. Lo capiremo nelle prossime puntate.

