Non solo vita sentimentale e gossip bomba sulla sua relazione amorosa con Antonino Spinalbese. Per Belen Rodriguez è tempo di fare un ulteriore salto di qualità anche a livello professionale; ha già alle spalle conduzioni importanti e pose come modella, ma adesso potrebbe decisamente raggiungere un obiettivo veramente molto importante. Le indiscrezioni delle ultime ore la danno come favorita per la presentazione di uno dei reality show più famosi, trasmessi in Italia.

La showgirl originaria dell’Argentina sarebbe stata scelta come conduttrice della nuova edizione dell”Isola dei Famosi’, che prenderà il via a gennaio 2021, dunque tra qualche mese. Il programma andrà in onda sempre su Canale 5. Ciò che è certo al 100% è che non ci sarà Alessia Marcuzzi, la quale è impegnata con ‘Temptation Island’ e non ha intenzione di fare questa esperienza. Si è parlato anche di Ilary Blasi, ma è proprio Belen il nome che sta spiccando di più in questi giorni. (Continua dopo la foto)















A lanciare questa importante anticipazione è stato il settimanale ‘VeroTv’, che è convintissimo che sarà proprio la Rodriguez la protagonista della trasmissione. Per lei si tratterebbe comunque della prima conduzione di un reality show praticamente da sola, senza l’ausilio di altri colleghi. Da non dimenticare ovviamente che circa 12 anni fa, nel 2008, è stata proprio l’ex moglie di Stefano De Martino ad essere una concorrente dell”Isola dei Famosi’. Quell’avventura la fece diventare famosa. (Continua dopo la foto)















I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi per decretare colei o colui che presenterà il programma, anche se leggendo i vari nomi circolati sarà molto probabilmente una donna ad essere al timone dello stesso. Indubbiamente la 36enne sarebbe felicissima di accettare questo ruolo prestigioso, che potrebbe davvero consacrarla anche come conduttrice televisiva. Ci sono alcune colleghe ‘rivali’ da battere, ma le sue quotazioni si alzano giorno dopo giorno. Staremo a vedere. (Continua dopo la foto)









Dopo settimane di batti e ribatti Antonino Spinalbese, 25 anni, ha dedicato il suo primo post a Belen Rodriguez. Lo ha fatto su Instagram dove ha condiviso un breve video in bianco e nero in cui si vede l’argentina sui tetti del suo palazzo. Molti utenti le fanno notare come il suo nuovo fidanzato sia in realtà molto simile ai suoi ex, in particolare Andrea Iannone, il pilota di motociclismo.

Federica Pellegrini super sexy, ma è un particolare a scatenare i fan. E parte il gossip