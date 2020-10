Tutta la commozione di Eleonora Daniele in diretta. Davanti a lei la mamma più coraggiosa del paese

La puntata di ‘Storie Italiane’ dell’1 ottobre ha commosso tutti i telespettatori da casa. Si è parlato ancora una volta della tragica morte di Marco Vannini, il giovane deceduto 5 anni fa a Ladispoli. Per omicidio volontario sono stati condannati Antonio Ciontoli e gli altri componenti della famiglia dell’uomo. Eleonora Daniele ha dunque toccato l’argomento ed in collegamento è intervenuta anche la mamma della vittima, Marina, che ha sempre lottato con le sue forze per avere giustizia.

Ringraziamenti sono giunti dalla padrona di casa nei confronti della signora, la quale ha voluto dire grazie alle persone che non l'hanno mai fatta sentire sola in questi anni difficili: "Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e grazie soprattutto alla giustizia". Davvero significative anche le parole espresse dalla conduttrice della Rai, uscite dal profondo del suo cuore. Questa triste storia è stata seguita attentamente da tutti gli italiani e anche Eleonora ne è rimasta colpita fortemente.















La Daniele ha quindi affermato in diretta: "Grazie per la tua lotta e per l'insegnamento che hai portato a tutti noi. Grazie Marina per il tuo insegnamento, lottare e non mollare mai". La mamma di Marco ha replicato così a queste frasi: "Chi è credente sa che un giorno può tornare a fare un percorso di vita con una persona amata. Questa è la mia forza, io tutti i giorni continuo a parlare con mio figlio. Io sono sicura che un giorno riabbraccerò Marco", ha aggiunto la donna.















Marina ha concluso il suo intervento al programma Rai, dichiarando: "Sono certa che un giorno Marco mi dirà grazie mamma". Parole dunque molto toccanti e cariche di affetto, che non potevano certo far rimanere indifferente Eleonora Daniele. Una battaglia estenuante quella portata avanti dalla madre di Vannini, che ha sempre sperato di avere giustizia. Anche se il figlio non tornerà più da lei, voleva che fosse certificato l'omicidio volontario. E i giudici sono stati dello stesso avviso.









Lunedì scorso è stato invece l’attore Akash Kumar a fare rivelazioni drammatiche a ‘Storie Italiane’: “Quando ho partecipato a Ballando con le stelle pesavo 92 chili. Dopo gli attacchi di panico dei quali ho sofferto di recente, però, sono arrivato a pesare 72 chili. Non è stata la moda a farmi perdere peso. La mia ragazza mi ha lasciato, sono rimasto completamente solo a Milano a causa del lockdown e non vedevo i miei genitori da un anno”.

