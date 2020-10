Brutte notizie per Lorella Cuccarini. Come è noto la conduttrice “più amata dagli italiani” al momento è sparita dal piccolo schermo: a giugno scorso ha dato l’addio alla trasmissione di Rai1 La Vita in diretta dopo non poche polemiche per le parole sul suo ex collega, il giornalista e conduttore Alberto Matano. Che ora è tornato al timone del programma ma da solo.

Quanto alla Cuccarini, che è stata comunque molto presente sui social, in questi mesi sono uscite diverse voci sul suo futuro lavorativo ma non è mai arrivata alcuna certezza. Il rumor più insistente la voleva al timone de Lo Zecchino d'Oro ma secondo le indiscrezioni delle ultime ore Lorella non presenterà la storica trasmissione per bambini in onda su Rai1.















E sarebbe anche già stata decisa la sostituta: Mara Venier. Dunque la zia Mara, oltre all'impegno con la seguitissima Domenica In che è ripartita da poche settimane, dovrebbe presentare i tre appuntamenti pomeridiani che poi porteranno alla prima serata alla quale parteciperà anche il direttore artistico della rassegna Carlo Conti. A riportare questa indiscrezione è il sito TvBlog, secondo cui il direttore Stefano Coletta avrebbe ripiegato sul volto sicuro della Venier.















Non si conoscono però le date della la messa in onda dello Zecchino d'Oro 2020: verranno decise dall'azienda nelle prossime settimane. Ed è ovvio che in quella sede verrà anche confermato il nome alla conduzione degli spazi pomeridiani. Sarà davvero Mara Venier la padrona di casa? Come detto bisognerà attendere ancora un po' per avere certezze.











Così come bisognerà aspettare per conoscere il futuro professionale di Lorella Cuccarini che, rientrata dopo una lunga assenza dal servizio pubblico proprio nella scorsa stagione con La Vita in diretta, si ritrova nuovamente “ai box”. Alberto Matano, nel frattempo, anche da solo sembra piacere molto al pubblico che lo ha premiato con buoni dati (ottimi nella puntata di esordio) di ascolto.

