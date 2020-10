Non solo Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Nella Casa del GF Vip, forse, sta nascendo qualcosa anche tra Massimiliano Morra e Guenda Goria. Nelle ultime ore infatti l’attore si è praticamente dichiarato alla figlia di Maria Teresa Ruta: “Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza”, le ha detto.

Unico neo: Morra è fidanzato, da ben due anni, con Dalila Mucedero, che è anche particolarmente gelosa e proprio lunedì scorso, durante la diretta, lo ha raggiunto nella Casa per fargli una sorpresa. La situazione, dunque, è ben diversa da quella di Eli e Pierpaolo, entrambi single e sempre più presi tanto che lei gli avrebbe confidato di voler fare l’amore. Il feeling tra la Gregoraci e Petrelli cresce di giorno in giorno ma secondo Patrizia De Blanck anche Massimiliano e Guenda non dovrebbero farsi troppi problemi. (Continua dopo la foto)















La contessa, nella notte, ha infatti spronato Morra e la Goria a prendere esempio dai loro coinquilini e farsi più intimi, creando dinamiche che appassionino il pubblico. Ma Patrizia ha anche gettato ombre sul reale interesse tra Elisabetta e Pierpaolo: “Loro hanno dovuto creare la storia. A loro ho fatto lo stesso discorso che sto facendo a voi. Non mi fate parlare di più, chi vuol capire capisca”.(Continua dopo la foto)















“Non sono treni che passano sempre – ha continuato Patrizia spronando di fatto Guenda e Massimiliano in modo da prolungare la loro presenza al GF Vip – adesso è importante per i guardoni, ora vi stanno tutti a guardare. Dopo quando esci che gliene frega. La tendenza è quella, se uno gli da pane per i suoi denti…capisca chi capisca. Insomma è un lavoro”.(Continua dopo la foto)











Guenda è però preoccupata per come ne uscirebbe: “Ma è venuta la fidanzata la settimana scorsa, è complesso. Dopo la mia posizione diventa complicata…una sfascia famiglie”. Ma la contessa è senza freni e rilancia: “Motivo in più per creare tutto… poi ci penso io dal confessionale, che mi interpellano sempre”. I due, che già dalla prima prova ballo di dieci giorni fa sembravano essere in forte sintonia, ascolteranno i consigli della contessa, che la sa lunga sulle dinamiche del mondo dello spettacolo?

“Voglio farlo con te”. GF Vip, la confessione hot di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli