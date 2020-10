“Mi piaci…”. GF Vip, occhi puntati su quei due. Panico nella casa: il vippone è già fidanzato… È successo tutto nella notte

Si entra nel vivo al Grande Fratello Vip 5, gli ormoni cominciano a farsi sentire e iniziano quindi i primi feeling speciali tra i concorrenti. L’ultimo gossip riguarda una possibile nuova coppia che sta per nascere nella Casa più spiata della tv. Una coppia inaspettata, dato che lui è fidanzato. E la sua ragazza, che abbiamo visto lunedì sera in trasmissione, sembra essere anche molto gelosa. Parliamo di lui, Massimiliano Morra, l’attore che, nella casa del GF Vip, ha anche un’ex fidanzata, Adua del Vesco. Ma non è a lei che ha confessato il suo interesse.

Eh sì, c'entra poco Adua, perché c'è un'altra concorrente che sta mettendo a dura prova Massimiliano, che ammette di essere molto attratto da lei, sia esteticamente che mentalmente. Massimiliano Morra è uno dei protagonisti di questa edizione del GF Vip e, a quanto pare, lo diventerà sempre di più. Nelle ultime ore, i fan non hanno potuto far a meno di notare uno strano avvicinamento tra l'attore e Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta. Il presunto feeling tra i due concorrenti sembra sempre più concreto. A tal punto che l'attore ha chiaramente manifestato il suo interesse alla coinquilina: "Sei una persona che mi piace. Mi piace la tua testa, mi piaci esteticamente. Sei una bellissima ragazza".















C'è da dirlo: sono parole importanti quelle di Massimiliano, che si è praticamente dichiarato alla Goria. Non senza fare una doverosa precisazione, però: Morra è fidanzato, da ben due anni, con Dalila Mucedero, che è anche particolarmente gelosa. L'attore è molto legato a lei e non ha intenzione di mancarle di rispetto.























Ora gli attriti si fanno strani: la situazione è abbastanza complicata. Soprattutto dopo che Massimiliano ha svelato le sue sensazioni a Guenda che, dal suo canto, sembra ricambiare l'interesse nei suoi confronti.







Poi c’è anche la contessa De Blanck, che, non facendosi mai gli affari propri, ha confessato a Massimiliano che Guenda è pazza di lui! La domanda quindi sorge spontanea: cosa accadrà nelle prossime ore nella casa più spiata della tv? Massimiliano e Guenda si avvicineranno? Adua come la prenderà?

