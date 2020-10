E al GF Vip Elisabetta Gregoraci finalmente si sbottona. No, non su Flavio Briatore: dell’ex marito ha già parlato molto in questi giorni, lanciando anche diverse frecciatine che l’imprenditore ha poi rispedito al mittente. In breve Briatore, che già aveva in passato aveva criticato la scelta della conduttrice e showgirl di entrare nella Casa, si è detto pronto a ridurre l’assegno di mantenimento dopo le dichiarazioni della ex sui sacrifici fatti durante il loro matrimonio e sulla sua esigenza di avere maggiore autonomia.

Elisabetta Gregoraci, inoltre, ha anche confessato ai suoi coinquilini che l’ex manager di Formula Uno le ha fatto più di uno sgarro in 13 anni di matrimonio. Tra i tanti uno dei più gravi quello di non essersi presentato ai funerali dell’amata mamma Melian per andare in discoteca. (Continua dopo la foto)















Ma torniamo virtualmente nella Casa più spiata d’Italia, dove nelle ultime ore la Gregoraci avrebbe fatto una confessione bollente a Pierpaolo Pretelli con cui il feeling si fa sempre più intenso. La rivelazione hot sarebbe arrivata in piscina, approfittando dell’assenza di microfoni ma è diventata pubblica quando Pretelli l’ha spifferata all’amica Matilde Brandi, ormai il suo punto di riferimento. (Continua dopo la foto)















La ballerina è rimasta stupita da questa rivelazione e ha fatto finta di svenire mentre Pierpaolo ha replicato con una risata piuttosto imbarazzata. Il fatto? Pierpaolo ha assicurato che Elisabetta si è lasciata andare in piscina, approfittando dell’assenza di microfoni: “Lei mi ha detto una cosa, mi fa ‘voglio fare l’amore con te”, gli ha detto all’orecchio lasciandolo sorpreso. (Continua dopo foto e post)









Elisabetta ha detto a Pierpaolo “voglio fare l’amore con te” #GFVIP — Only 1 (@Only1_26) September 30, 2020



Ma non è mancato un riferimento a Flavio Briatore: Pierpaolo ha sottolineato che lui è ancora geloso dell’ex moglie nonostante il divorzio sia avvenuto nel 2017. La Brandi ha consigliato all’amico di aspettare, vivere questo sentimento con cautela, senza troppi progetti e aspettative. Un consiglio che Pretelli è pronto a seguire visto che già qualche giorno fa ha chiarito che vuole rispettare i “paletti” imposti da Eli.

“Esce tutto su Flavio Briatore”. GF Vip, bomba su Elisabetta Gregoraci: “Ha tanti scheletri nell’armadio…”