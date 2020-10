Nell’ultima diretta del GF Vip Alfonso Signorini ha rimproverato Tommaso Zorzi per le uscite fuori luogo su Gabriel Garko e Adua Del Vesco ( (“Chi dei due porta la gonna?”) poco dopo il coming out dell’attore. “Quando tu dici che su te stesso puoi dire quello che vuoi – l’aveva bacchettato il conduttore, e che non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di dire che vuoi sapere chi indossa la gonna tra Adua e Garko?”.

E poi: "Ci deve essere coerenza. Non fa ridere nessuno quella battuta lì". Dopo le parole di Alfonso Signorini e la frecciata di Pupo ("Quando cominceremo a vedere la persona e meno il personaggio?"), Tommaso Zorzi si è arrabbiato ma poi, tornato in collegamento con lo studio, ha chiesto scusa.















Ma ora, giorni dopo, Zorzi si è lamentato con Stefania Orlando del trattamento che il GF gli ha riservato durante l'ultima puntata e ha anche sbottato contro Pupo: "Pupo è stato uno stro**o. Secondo me non sono stati giusti con me, vero? Io dico tante cose belle e hanno preso quella. A questo punto chissà quante cose sbagliate dico, ma è normale siamo qui 24 ore su 24".















"Io ci sono rimasto malissimo per quello che è successo", ha continuato per poi ammettere che gli ha dato "veramente molto fastidio quella puntata, ma ancora adesso". Poi ha parlato di Pupo e confidato che sta riflettendo sul rimanere o meno al reality di Canale 5: "Pupo mi ha dato dell'ipocrita. Ma chi lo conosce? […] Io sto riflettendo se rimanere o no. Se ancora mi attaccheranno io dirò 'ciao ragazzi, sapete cosa c'è? Me ne vado'. io me ne vado".











“Io faccio passare un’altra puntata, se mi fanno passare in quel modo in puntata dico ‘Ciao Alfonso’. Io non c’ho voglia a 24 anni di farmi rovinare la reputazione da loro a gratis”. Poco dopo, di nuovo, ha ribadito agli altri che “se continuano così io dico ciao ciao ciao. E Pupo è stato esagerato in quello che mi ha detto. Poi cosa c’è di male nel dire ‘chi porta la gonna’? Se avessi detto ‘chi porta i pantaloni’ nessuno avrebbe detto nulla, quindi sono loro che ci vedono del marcio”.

