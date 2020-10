Aurora Betti e Gianmarco Valenza sono stati i protagonisti indiscussi della seconda edizione di “Temptation Island”. All’epoca, era il 2015, i due stavano insieme da 8 mesi. Lei aveva 21 anni e lui 24 e parteciparono al reality dei sentimenti per mettere alla prova il proprio amore.

Gianmarco decide di portare la fidanzata a Temptation Island perché sperava venisse fuori il lato dolce e geloso di Aurora, ma all'interno del programma arriva un vero e proprio colpo di scena. Il loro percorso all'interno del programma è stato segnato dalla conoscenza di Aurora con il single Giorgio, ragazzo per il quale lei ha poi lasciato Gianmarco durante l'ultimo falò. Gianmarco a settembre dello stesso anno è poi diventato tronista di "Uomini e Donne".















Aurora è stata fortemente criticata per il comportamento tenuto nei confronti del suo ex fidanzato. In molti l'hanno accusata sui social di essere stata poco rispettosa. "A Temptation Island ho ricevuto un fiume di commenti negativi e di appellativi imbarazzanti. Avevo solo 21 anni, e se fossi stata un pochino più fragile, probabilmente mi sarei tolta la vita. Mio padre non dormiva la notte", aveva raccontato qualche anno dopo l'esperienza in tv.















"Ho capito presto che il rapporto con Gianmarco, che era iniziato solamente da otto mesi, non era abbastanza forte da poter proseguire. Oggi siamo amici", aveva detto a Today. "All'epoca ero una ragazzina. ero curiosa di sperimentarmi in esperienze nuove. È stato per questo che ho scelto di partecipare ad un reality: il mondo dello spettacolo mi intrigava". Archiviata l'esperienza a Temptation Island – e soprattutto terminata la storia con Gianmarco Valenza – Aurora Betti ha lasciato Latina, la città dove si era trasferita per amore, ed è tornata in Abruzzo.









Nel 2017 la ragazza di Pescara è felicemente diventata mamma di un bellissimo bambino, Diego. Aurora aveva annunciato la gravidanza mostrando l’ecografia e con un lungo post, una dichiarazione d’amore per un figlio, il primo dell’ex volto di Temptation Island “desiderato tanto dal primo giorno in cui abbiamo fatto l’amore”, aveva detto. Aurora è felicemente fidanzata con Simone Aresti, ex portiere del Cagliari Calcio oggi all’Olbia. Il 25 dicembre Aurora ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Simone.

