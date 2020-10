Il GF Vip 5 di Alfonso Signorini è cominciato da pochi giorni ma nella Casa sono nate le prime amicizie speciali. E infatti è già sotto gli occhi di tutti il flirt tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. La conduttrice e l’ex Velino di Striscia la Notizia si stanno dimostrando sempre più vicini e affiatati, tanto che lui ha ammesso apertamente di provare qualcosa per lei.

E a dirla tutta sin dal suo ingresso Pierpaolo non ha esitato ad avvicinarsi alla showgirl, mostrando per lei sentimenti davvero importanti. Che sono stati confermati anche da suo fratello Giulio, recentemente ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Giulio ha affermato con certezza che è davvero coinvolto dalla Gregoraci: “Conoscendo Pierpaolo lo vedo tanto preso e molto sincero, la guarda con gli occhi da cerbiatto, esattamente come ha detto lei”. (Continua dopo la foto)















I telespettatori non aspettano altro di veder sbocciare l’amore tra i due anche se Elisabetta, dopo un iniziale trasporto, in diretta è sembrata più trattenuta: “Non sta succedendo assolutamente nulla – ha provato a negare -Lui è veramente tenero, ha questi occhi da cerbiatto quando mi guarda. È un ragazzo perbene, molto sano”. Nel frattempo Pierpaolo continua a sfogarsi con gli altri inquilini della Casa. (Continua dopo la foto)















Prima ha confessato ad Adua Del Vesco di provare dei sentimenti forti, poi a Matilde Brandi ha chiesto un consiglio per riuscire a strapparle un bacio. Nelle ultime ore, invece, la prima “scenata”. Tutti i concorrenti riuniti in salotto parlavano di gelosia in coppia e le parole di Petrelli hanno fatto “esplodere” la conduttrice. “Io di carattere sono un po’ geloso”, ha ammesso Pierpaolo. (Continua dopo le foto)











La replica di Elisabetta? “No, tu sei proprio un rompic***, ti ho già inquadrato. Ma anch’io sono gelosa. Io se vedo qualcosa di strano spacco tutto”. E ancora: “Una volta, mentre Flavio Briatore dormiva, gli ho preso il dito e ho sbloccato il suo cellulare. Io il telefonino lo controllo sempre, in questo sono proprio terrona”. Poi conclude ironica scatenando le risate in Casa: “Io non vado a letto con pizzi e merletti. Mi metto il pigiamone con Minnie, non si è mai lamentato nessuno”.

