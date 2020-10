“Ma quello cos’è?!”. Senza volerlo, Barbara D’urso fa notare un dettaglio e il pubblico si scatena. E in molti fanno il classico due più due

Attenzione! A Pomeriggio 5 spunta un copione da 153 pagine. Cosa sarà? Tv, fiction o film? Barbara D’Urso lancia un indizio su Instagram e il gossip s’infiamma. Subito. Tutti vorrebbero saperne di più. Ma la faccenda resta avvolta in un mistero. Nelle Instagram stories si vede il copione e si riaccende la curiosità dei fan di Carmelita: potrebbe trattarsi di un ritorno sul set de la dottoressa Giò. La fortunata serie tv, in cui la D’Urso interpreta la ginecologa Giorgia Basile che cura le sue pazienti mostrando il lato umano della medicina, è andata fortissimo sul finire degli anni Novanta e poi pochi anni fa quando è tornata sul set. Bocche cucite a Mediaset.

Nessuno parla, ma l'idea che la D'Urso abbia tra le mani un copione fa scattare l'allegria, e anche la curiosità. Indovinate di cosa si tratta. La puntata di ieri a Pomeriggio 5 ha visto la conduttrice fuori di sé con Soleil Sorge: "Se continui 'salutame a soreta', non torni mai più". Nello spazio dedicato al gossip del contenitore di Canale 5, è scoppiata una vera e propria bagarre.















Tra gli ospiti del talk coinvolti, il paparazzo Alex Fiumara e in collegamento Soleil Sorge. Ma andiamo con ordine. Alex Fiumara accusa Soleil di aver organizzato la paparazzata con Andrea Iannone. L'ex naufraga nega e non lo fa finire di parlare. Scoppia la lite. Soleil minaccia di lasciare il collegamento se non le viene data la possibilità di rispondere.















Barbara D'Urso s'infuria: "Soleil qui deciso io, do io la parola. Non sei tu che lasci dopo tre minuti se non ti facciamo rispondere, perché se lasci poi 'salutame a soreta', lasci per sempre". La situazione si ricompone, ma Soleil Sorge e il paparazzo restano su posizioni opposte. La saga continua. Figuriamoci, nessuno va contro il volere di regina Barbara.











Tra gli altri ospiti c’è anche il paparazzo dei vip Marcello Sorge: “Ho dei documenti su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci ai tempi del matrimonio con Briatore. La showgirl avrebbe visto un ragazzo in foto, le sarebbe piaciuto e avrebbe organizzato una cena con lui e altre due coppie a Montecarlo. Dopo la cena, sarebbe nata la storia con questo ragazzo”.

