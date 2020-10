“Vuoi la guerra!”. Temptation Island, botte da orbi tra Nello e Carlotta. C’entra la tentatrice Benedetta

Tante discussioni durante la terza puntata di Temptation Island, puntata che ha messo a dura prova la relazione di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. Se da un lato c’è Carlotta che nutre il desiderio di far crescere la loro storia, dall’altra c’è Nello che sembra non essere sulla stessa lunghezza d’onda. Difatti nei video mostrati a Carlotta al falò nella terza puntata di Temptation, si è visto Nello che si è dichiarato alla tentatrice Benedetta: “Per me possono andare tutte a casa tranne Benedetta. Possono andare tutte, non ho bisogno di nessuno!”.

La cosa ha stupito in primis la single Benedetta che ha esclamato: "Wow, che dichiarazione!" e poi la stessa Carlotta che si è infuriata e ha sbottato. "Vuole la guerra!" ha esclamato la fidanzata che proprio all'inizio del falò aveva premesso: "Meglio che non parlo altrimenti mi censurate stasera". Prima di mostrare il video in cui si vede Nello dichiararsi alla single Benedetta, è stato fatto vedere a Carlotta anche che il fidanzato ha chiesto l'esterna alla tentatrice.















Dunque in questa terza puntata di Temptation Island si è vista una Carlotta infuriata ma anche molto provata per i comportamenti di Nello: tornata al villaggio, difatti, Carlotta ha avuto un crollo e ha pianto riconoscendo che Nello, preso da Benedetta, non la ami più: "Lui lo sapeva che non mi amava più ma non ha avuto il coraggio di dirlo".























Dopo Carlotta è arrivato il turno di Nello: è toccato a lui sedersi sul tronco e guardare i video in cui Carlotta si è avvicinata al single Antonio. Il fidanzato, a differenza della volta precedente in cui ha sbottato, ha mantenuto la calma e ha spiegato di star aspettando la fine di Temptation Island per fare le sue considerazioni.

“Non mi arrabbio come l’altra volta” ha spiegato Nello: “Mi innervosisco e non riesco a parlare. Vedo dove arriva. Alla fine lei mi ha portato qua” e, una volta entrato nel villaggio, è sembrato di nuovo a proprio agio vicino la single Bendetta.

