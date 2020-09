Quello che inizialmente pareva essere solo un flirt è ormai diventato un vero e proprio fidanzamento .Tanto che Antonino Spinalbese, 25 anni, ha dedicato il suo primo post a Belen Rodriguez. Su Instagram ha condiviso un breve video in bianco e nero in cui si vede l’argentina sui tetti del suo palazzo. A corredare la clip una sola parola per definire la showgirl: “muneca”, ovvero “bambola”. “Me gusta como vos me ves”, “mi piace come mi vedi”, è il suo commento.

Ma il web insorge. Se molti utenti difendono Belen, in tanti le ricordano le lacrime di non molto tempo fa. E più di qualcuno le fa notare come il suo nuovo fidanzato sia in realtà molto simile ai suoi ex, in particolare Andrea Iannone. Ma non solo, visto che una donna scrive: “Ennesima fotocopia di Corona, Iannone, De Martino. Tutti simili te li prendi, questo è un incrocio fra i tre”. E ancora: “Sei sempre la solita. Sempre la solita storia”. Continua dopo la foto















Il parrucchiere non replica, neppure Belen dice una parola a proposito. Tra i due la passione brucia: usciti allo scoperto, nonostante i maligni che criticano immancabilmente, sembrano fare sul serio. Classe 1995, Antonino Spinalbese vive a Milano. Non essendo un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, non abbiamo molte informazioni sul suo conto. Continua dopo la foto



















Sappiamo che di mestiere è un hair stylist e che fa parte della scuderia di uno dei saloni più noti del capoluogo lombardo: Aldo Coppola di Corso Garibaldi. Antonino ha una sorella di nome Lucia con la quale ha un ottimo rapporto, è un amante dell’arte e della fotografia e adora viaggiare. Il suo nome ha catturato l’attenzione della cronaca rosa perché è stato paparazzato in compagnia di Belen Rodriguez. Continua dopo la foto











Stando alle immagini diffuse dal settimanale Vero, tra lui e la showgirl argentina sarebbe scattato un bacio davvero passionale. Spinalbese ha conosciuto la bella Belenita grazie ad un amico comune e sarebbe arrivato nella sua vita proprio dopo la fine del breve flirt con Gianmaria Antinolfi. Insomma, pare proprio che la Rodriguez, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, si stia concedendo un’estate davvero bollente.

