“Espulsione!”. GF Vip, bufera su Tommaso Zorzi: cosa è successo nella Casa

Tommaso Zorzi è finito nel mirino per alcune sue dichiarazioni al ‘Grande Fratello Vip’. Il giovane ha infatti criticato aspramente la conduttrice televisiva Lorella Cuccarini e c’è chi chiede la sua squalifica come avvenuto con Fausto Leali per le sue affermazioni considerate razziste su Enock, il fratello di Mario Balotelli. In queste ore l’Associazione Provita ha diramato un comunicato stampa ufficiale nel quale invoca la produzione del reality show ad assumere provvedimenti.

L’obiettivo dell’associazione è che il gieffino sia estromesso immediatamente dal programma in onda su Canale 5: “Visto che Fausto Leali è stato cacciato per razzismo, a Tommaso Zorzi dovrebbe spettare lo stesso epilogo: l’espulsione…Ha diffamato e insultato Lorella Cuccarini definendola una stro…a omofoba”. Non sappiamo se davvero la trasmissione stia pensando seriamente di assumere decisioni clamorose, non resta che attendere venerdì per capire qualcosa in più. (Continua dopo la foto)















L’Associazione Provita non comprende questo accanimento nei confronti della presentatrice tv, infatti non riesce proprio a capire perché sia stata definita omofoba: “Si può ancora avere un’opinione contraria sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto in Italia?”. La stessa si è pure scagliata contro la rivale della Cuccarini, ovvero Heather Parisi: “Adesso certe cose non si possono più dire? Pare proprio di no leggendo la ‘buonissima’ e ‘arcobaleno’ Heather Parisi…”. (Continua dopo la foto)















Oggi Zorzi si è lasciato andare ad un triste sfogo nella Casa più spiata d’Italia. “Mi sento estremamente solo”, dichiara il gieffino sfogandosi con Massimiliano. Dietro si porta l’esigenza di crearsi un ripostiglio d’amore. In particolare, rivela: “Io ho bisogno di qualcuno di buono, che dice che è qui per Tommi”. Non solo, Tommaso non pensa di aver mai provato l’amore vero. Ed ecco che poi continua: “Mi sento molto solo, nella solitudine mi ci auto-affogo“. Lui ha raccontato altro. (Continua dopo la foto)









Questa è una situazione che fa molto male a Tommaso. Nel suo passato, per quanto riguarda l’amore, c’è Marco Ferrero, conosciuto sul web come Iconize. I rapporti attuali tra i due ex non sono per nulla buoni. Dentro la Casa, Tommaso ha raccontato qualche dettaglio su questa relazione e tra le sue dichiarazioni è spuntato anche il nome di Elettra Lamborghini, la quale poi ha chiarito la situazione sui social.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci senza trucco nella Casa: com’è al naturale