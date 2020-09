Puntata incandescente a ‘Pomeriggio 5’, con Barbara D’Urso che si è letteralmente infuriata per un atteggiamento assunto dall’ospite. In particolare, la protagonista è stata Soleil Sorge, la quale è andata in trasmissione per affrontare il paparazzo Alex Fiumara. Con quest’ultimo c’è una vera e propria guerra per le foto di lei in compagnia di Andrea Iannone. Il paparazzo pensa che sia stato tutto organizzato dalla donna, mentre lei smentisce categoricamente questa ipotesi.

In studio è successo il caos con lo scontro verbale che ha raggiunto dei livelli esagerati. La padrona di casa è stata costretta a intervenire in più di una circostanza e i due ospiti hanno parlato spesso sopra l'altro non facendo comprendere bene la discussione. Mentre il fotografo illustrava la sua versione dei fatti, Soleil si è arrabbiata ed ha perso le staffe. Fiumara ha posto alcuni quesiti alla Sorge, ma quest'ultima non ha risposto direttamente, fino a giungere ad una decisione.















Soleil allora ha affermato: "Conto fino a tre, dopo stacco questa conversazione perché non ho intenzione di venire attaccata e non poter dire la mia". Ha accusato la conduttrice di non averle dato lo spazio necessario per esprimersi a dovere. In seguito a questa minaccia velata dell'ospite, Carmelita è esplosa: "Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla, non che tu decidi sennò stacchi. Sennò poi la stacchi per sempre, tutta la tua vita e poi salutami a soreta".















La D'Urso ha poi spiegato che stava per farla parlare proprio in quel momento e che deve per forza attendere serenamente il suo turno, altrimenti i telespettatori non capiscono cosa si stia dicendo. La situazione è lentamente tornata alla normalità, ma solo per poco tempo. Infatti, Soleil Sorge ha definito "topo di fogna" Fiumara ed è successo il caos. Si è scontrata successivamente con Raffaello Tonon ed ha nominato pure Luca Onestini. E Barbarella l'ha stoppata.









L’espressione utilizzata nei confronti del paparazzo e di Tonon non è piaciuta a nessuno, nemmeno a Barbara D’Urso. Soleil ha praticamente dichiarato che Luca è in grado di lavorare grazie a lei perché ha sparlato. Barbarella ha invitato la donna a non aggiungere altro su questo discorso perché non è affatto interessata a questi fatti, visto che si stava parlando decisamente di altro. E la discussione è finita così.

