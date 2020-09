Anche se dal punto di vista degli ascolti questo Grande Fratello Vip 5 fa un po’ fatica a decollare, non passa giorno senza parlare dei ‘vipponi’ di Alfonso Signorini. Sono entrati nella Casa più spiata d’Italia da poche settimane ma, come dire, non hanno certo fatto annoiare i telespettatori.

Tra loro, come sempre, ci sono volti più o meno noti al pubblico e tra i personaggi più in vista di questa edizione e che infatti non ha tradito le aspettative di chi l’ha fortemente voluta al reality c’è la bellissima Elisabetta Gregoraci. La showgirl e conduttrice calabrese ha instaurato un forte feeling con Pierpaolo Petrelli, ex Velino di Striscia la Notizia, e anche fatto alcune dichiarazioni sul matrimonio ormai finito con Flavio Briatore che hanno subito destato scalpore. (Continua dopo la foto)















Elisabetta ha confidato alle sue coinquiline di aver fatto sacrifici quando era sposata con l’imprenditore che, sentito sull’argomento, ha tagliato corto affermando che i primi anni lei lo ha seguito “in qualche Gran Premio che le interessava come quello del Giappone”, altrimenti lui andava da solo e lei “faceva quel che voleva”. E poi: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista…”. (Continua dopo la foto)















Probabilmente nella prossima diretta verrà informata di queste dichiarazioni, ma nel frattempo Eli si diverte nella Casa. E come tutte le altre concorrenti a volte si mostra alle telecamere al naturale, senza un filo di make up. Impossibile d’altronde essere truccate h24 e anche in questa nuova edizione le donne della Casa non hanno avuto timore di rivelarsi in versione acqua e sapone dimostrando che, nonostante siano “dive”, rimangono delle persone “normali”. (Continua dopo le foto)











Certo, mettendo a confronto le foto della diretta, in cui le concorrenti si mettono “in tiro”, con quelle scattate in momenti come gli allenamenti o le docce , le differenze si notano in tutte loro, chi più chi meno. Per esempio Elisabetta Gregoraci senza eye-liner scuro ha lo sguardo più spento del solito e senza cipria e terra l’incarnato meno uniforme. Ma di base, anche in versione acqua e sapone resta di una bellezza sconvolgente.

Alberto Matano costretto a interrompere tutto in diretta: cosa è successo