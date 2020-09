Brutto colpo per Barbara D’Urso. L’attore ha detto no a un’eventuale presenza nel contenitore domenicale di Carmelita ‘Live’. A riportare l’indiscrezione è Dagospia. Una notizia che avrebbe fatto infuriare la presentatrice. Di più perché il super vip ha invece accettato di presenziare da Maria De Filippi a C’è Posta Per Te farà il suo ritorno in qualità di ospite speciale.

L’attore è in Italia e in agenda avrebbe una serie di appuntamenti. Il divo delle soap (che ha fatto una confessione sul suo personaggio di Daydreamer) era stato ospite a Live Non è la D’Urso a febbraio scorso aveva parlato del rapporto con la madre ma anche quello con la nonna, delle fan che lo seguono ovunque, del suo prototipo della donna ideale e, infine, del fatto che ha studiato in un liceo italiano. Parliamo del bellissimo Can Yaman. Continua dopo la foto















Che, doppio smacco, potrebbe partecipare a Verissimo in qualità di ospite Silvia Toffanin. Can Yaman nasce a Istanbul il 5 novembre 1989, sotto il segno dello scorpione. Oggi ha quasi 31 anni d’età, trascorre la sua infanzia con i genitori, Güven Yaman e Güldem Yaman, nella capitale turca. Tuttavia, nelle sue vene scorre sangue jugoslavo e macedone, in quanto queste sono le terre d’origine, rispettivamente, del nonno e della nonna. Continua dopo la foto















In Daydreamer – Le Ali del Sogno, Can Yaman interpreta Can Divit, talentuoso e rinomato fotografo, figlio del proprietario di una compagnia pubblicitaria molto famosa in Turchia. In passato ha praticato la palla nuoto ed è sempre stato un asso negli sport. Ama stare a contatto con la natura e girare il mondo, tutte attività che il suo lavoro gli permette di fare. Continua dopo la foto











Quando l’azienda di famiglia è in difficoltà, Can decide di fermarsi in città per aiutare il padre e sistemare le cose. Entra così in contatto con Sanem, la nuova assunta. Trattasi di un ruolo piuttosto diverso rispetto a quello di Ferit e lo si nota subito dall’aspetto del personaggio. Innanzitutto Yaman ha dichiarato di aver dovuto subire una vera e propria trasformazione, a livello di look e non solo, per la parte. Lo troviamo, infatti, con una folta barba e il capello lungo. Inoltre si è dovuto sottoporre ad un allenamento fisico mirato.

