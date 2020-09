“Elisabetta Gregoraci…”. Fulvio Abbate senza pietà dopo l’uscita dal GF Vip. Ci va pesante su di lei

Il primo protagonista del ‘GF Vip’ ad abbandonare il programma è stato lo scrittore Fulvio Abbate. Una volta uscito dalla Casa più spiata d’Italia ha deciso di vuotare il sacco e di scagliarsi contro diversi suoi ex coinquilini. Le sue parole sono state davvero molto dure e fanno capire che non c’è stata armonia nel loro rapporto. La sua intervista è stata rilasciata a ‘Un giorno speciale’, la trasmissione condotta da Francesco Vergovich su Radio Radio. Nel mirino sia donne che uomini.

A proposito di Maria Teresa Ruta ha affermato: "La Ruta è insostenibile. Lei si sveglia e inizia a ballare per mostrarsi. Gli altri pensavano che fosse scombiccherata, invece è una strategia precisa per farsi poi votare dai semplici, che la trovano carina". Sulla donna e sulla figlia Guenda Goria ha poi detto ancora: "Ho fatto notare che trovo raggelante che madre e figlia abbiano delle ciglia finte di dieci centimetri, passi tre centimetri, ma dieci diventa un abominio".















Giudizi negativi anche sul figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini: "Lo reputo l'elemento più tracotante lì dentro. Ritiene di dover muovere i fili di questa specie di setta pietosa, si è dato i gradi di capoclasse. Davanti al coming out di Gabriel Garko, questi non hanno fatto una sola riflessione rispetto ai diritti delle persone Lgbt. Ne hanno fatto solo una questione di privacy, non c'è la persona e cose così, quindi degli analfabeti". Parole pesantissime invece su Elisabetta Gregoraci.















Sulla conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore, Abbate ha sentenziato: "Della Gregoraci non contemplo neppure l'esistenza. Lei è convinta di essere Mata Hari, ha intorno dei boys che le danno questa sensazione. Lei è convinta che questo Grande Fratello sarà il suo Magnificat". Quindi, anche se complessivamente non è riuscito ad avere legami positivi, fatta eccezione con Patrizia De Blanck, è stata proprio Elisabetta la persona che ha sopportato mal volentieri più di tutte.









Prima della sua eliminazione, i telespettatori avevano chiesto la squalifica di Fulvio per alcune sue frasi che non erano piaciute. Infatti, mentre lui e Adua si trovavano in salotto, la ragazza commentando il suo fisico aveva dichiarato: “Vabbè, io sono grossa”. E lo scrittore aveva risposto: “Vabbè sei grossa, e dimagrisci se hai questo problema”. Una frase che non era scesa giù, soprattutto in ragione dei problemi alimentari di Adua.

