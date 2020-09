“Troppo felice!”. Elisa Isoardi non si contiene: troppo bella la notizia arrivata poco fa

Elisa Isoardi scoppia di felicità dopo aver saputo la grande notizia. E non lo nasconde, anzi. Poco fa tra le sue Storie di Instagram sono apparsi dei filmati in cui la conduttrice sfoggia il suo sorriso più bello per condividere la sua gioia con tutti i fan. La notizia? Raimondo Todaro, il suo partner a Ballando con le Stelle, è uscito dall’ospedale e può tornare in trasmissione.

Il ballerino potrà dunque esibirsi con Elisa Isoardi il prossimo sabato dopo il ricovero in ospedale dovuto a un’appendicite e a una peritonite. Milly Carlucci ha annunciato il rientro con un video su Instagram che mostra Todaro in perfetta forma. Sabato scorso la Isoardi si era esibita da sola sul palco di Ballando e lui si era collegato in diretta dalla sua stanza di ospedale. (Continua dopo la foto)















È stata una sorpresa per la Isoardi, che era pronta a danzare da sola, quando si è accorta che dall’altra parte dello schermo c’era Todaro collegato in videochiamata per starle vicino nel momento dell’esibizione. “Sei stata uno spettacolo. Mi sono commosso”, le ha detto il ballerino alla fine della performance in solitaria rendendola felice e super orgogliosa. (Continua dopo la foto)















Ora, dopo un breve stop dovuto a motivi di salute, Raimondo Todaro è pronto a tornare. “La pecorella smarrita è tornata, come ti senti?”, ha domandato Milly Carlucci. “Una roccia”, la risposta del ballerino nel filmato che annuncia il suo ritorno nel programma. Poi le Storie di Elisa Isoardi che, come detto, fatica a contenere l’entusiasmo: “Guardate chi è venuto a trovarmi? Mamma mia che meraviglia”. (Continua dopo le foto)











“E adesso pensiamo a qualcosa per voi per sabato. Ho ripreso il sorriso”, ha aggiunto la Isoardi per poi riempire di baci il suo partner sul palco di Ballando con le Stelle. Ora che la coppia si è ricomposta, non ci sarà più bisogno di sostituire Raimondo Todaro. Non è andata così per Samuel Peron, risultato positivo al coronavirus e costretto all’isolamento e alla sostituzione al fianco di Rosalinda Celentano.

Alla faccia della vestaglietta! Anche in casa Elodie non rinuncia ai capi di lusso. E che lusso: il prezzo è davvero proibitivo