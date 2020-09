“Dispiace per lui…”. Renato Zero, è successo stamattina: una brutta notizia per l’amato cantante romano

Come ogni mattina si parla di ascolti tv. E ve lo diciamo subito, per il giorno 29 settembre 2020, vince la replica di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, su Rai 1, con la presenza di più di 3 milioni di telespettatori. In un’intervista su Di Più Tv, l’attore Massimiliano Gallo – Pietro nella serie televisiva – ha parlato del successo che la fiction ha riscosso con la prima stagione. Scendendo nel dettaglio, la fiction ha tenuto incollati di fronte al piccolo schermo ben 3.581.000 di telespettatori, registrando uno share del 16.7%. Dall’altra parte su Canale 5, il programma Zero il Folle ha registrato la presenza di 1.570.000 di telespettatori, con uno share del 10.5%. Rete 4, con Fuori dal Coro, ha totalizzato la presenza di 976.000 telespettatori con il 5.8% di share.

Sugli altri canali, su La7, DiMartedì ha intrattenuto 1.124.000 di telespettatori con uno share del 5.6%. Invece, sul Nove I Fratelli di Crozza ha raccolto davanti al piccolo schermo 497.000 telespettatori (2.5%) e su Rai3 #Cartabianca ha intrattenuto 1.114.000 di telespettatori, registrando il 5.6% di share. Imma Tataranni – Sostituto procuratore, su Rai Uno stravince la prima serata del 29 settembre contro Zero il Folle, con uno share del 16.7%.















E l'interprete di Pietro, Massimiliano Gallo, ha parlato delle riprese della seconda stagione! Per quanto riguarda le soap del pomeriggio, su Rai Uno Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto ben 2.021.000 di telespettatori, registrando il 20% di share. Canale 5 continua a intrattenere il pubblico con le tre soap: Beautiful 2.706.000 di telespettatori (18%), Una Vita 2.592.000 di telespettatori (18.7%) e Il Segreto 1.608.000 di telespettatori (16.9).















Riguardo il pomeriggio, sulla rete Mediaset, Uomini e Donne ha conquistato la presenza di ben 2.693.000 di telespettatori, con il 22.6% di share, mentre Pomeriggio Cinque ha intrattenuto 1.439.000 spettatori (15.2%) nella prima parte, 1.734.000 di telespettatori (16.1%) nella seconda e 1.584.000 di telespettatori (13.5%) nella terza.











Nell’Access Prime Time continua la ‘lotta’, per quanto riguarda gli ascolti tv, tra I Soliti Ignoti – Il Ritorno e Striscia la Notizia. La trasmissione in onda su Rai Uno, ieri, ha totalizzato la presenza di ben 4.744.000 di telespettatori con il 18.8% di share. Il programma trasmesso su Canale 5, ha intrattenuto 4.503.000 di telespettatori con uno share del 17.8%.

