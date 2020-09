Mauro Corona e “Zitta, gallina”, il colpo di scena: la ‘vendetta’ di Bianca Berlinguer

“L’auspicio è che Mauro Corona una volta decantata questa situazione e dopo una riflessione da parte di entrambi, possa tornare tra noi, suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti”. Così la conduttrice di ‘CartaBianca’, Bianca Berlinguer, è tornata a parlare di Mauro Corona, assente nella puntata di martedì 29 settembre, dopo il duro botta e risposta andato in scena nel medesimo programma, la settimana precedente. Lo scontro è avvenuto in diretta tv tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer a CartaBianca su Rai 3.

Mauro Corona, ospite fisso della trasmissione, la scorsa settimana ha alzato i toni e rivolgendosi alla conduttrice Bianca Berlinguer ha detto: "Se mi vuole qui tutta la stagione, mi fa dire le cose. Altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina. Stia zitta, gallina!". Bianca Berlinguer ha quindi replicato: "Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Non si permetta di dirmi gallina". Ecco dunque che la puntata di CartaBianca andata in onda ieri, non è altro che il risultato della puntata precedente.





























La tempesta si è dunque abbattuta su Mauro Corona, che parrebbe ufficialmente escluso da CartaBianca di Bianca Berlinguer dopo aver dato della 'gallina' alla conduttrice. Il provvedimento era nell'aria ma si ipotizzava che le scuse dello scrittore potessero essere state accettate dalla Berlinguer e dai vertici Rai. E invece no. La conferma arriva dalla presentazione degli ospiti su Twitter di CartaBianca: nella puntata in onda oggi, martedì 29 settembre, Corona non c'è. Resta da capire se si tratta di una scelta definitiva o se, al contrario, lo scrittore e alpinista verrà reintegrato nelle prossime puntate, dove ormai il battibecco con la Berlinguer era diventato una sorta di format, un appuntamento settimanale fisso.









Così Mauro Corona aveva spiegato a Radio Capital quello ‘zitta gallina’ gridato in diretta a Bianca. “Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo… Però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un po’ sedimentare”, ha ammesso lo scrittore ospite fisso del talk di Rai Tre: “È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer non perché ho paura di ritorsioni, ma perché la mia coscienza mi ha detto: sei un cretino e un maleducato…”.

