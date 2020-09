Pomeriggio 5, la frase dell’ospite spiazza tutti. Barbara D’Urso è costretta a intervenire

Nuovo appuntamento di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata di oggi, martedì 29 settembre. Si è parlato molto, come sta succedendo spesso in questo periodo, del ‘Grande Fratello Vip’ e non sono mancati momenti di tensione in studio. Ci si è soffermati sull’incontro di ieri sera avvenuto tra il concorrente del reality show Massimiliano Morra e la sua fidanzata Dalila. Barbara D’Urso ha fatto trasmettere il filmato preso dalla puntata del programma e sono arrivati dei commenti.

Da parte dei suoi ospiti ci sono stati dei pareri che sono probabilmente andati un po' oltre e la stessa Carmelita è stata costretta ad intervenire. Più nello specifico ha voluto esporre il suo pensiero in merito a questo incontro nella Casa più spiata d'Italia Guendalina Canessa, la quale ha affermato senza troppi fronzoli che a suo modo di vedere il gieffino è omosessuale. Barbarella è rimasta praticamente senza parole in un primo istante, ma poi ha replicato a questa frase.















La D'Urso ha quindi risposto a Guendalina: "Ma sei impazzita? Non ci sarebbe nulla di male, ma è felicemente fidanzato". Quando si è poi proseguito nella discussione, è uscita fuori un'intervista effettuata da Lory Del Santo, la quale ha ammesso che Morra ha dei lati non scoperti, oscuri. La Canessa ha quindi confermato la sua teoria, alla luce di queste affermazioni, ma ancora una volta la padrona di casa della trasmissione è stata decisamente di parere opposto. Ecco cosa ha detto.















"Ma dai, sì va bene, allora ora sono tutte fidanzate finte?", si è chiesta ironicamente Barbarella. Queste voci su Massimiliano non sono quindi andate proprio giù alla conduttrice, che ha proseguito affermando: "Io invece sono convinta che Massimiliano sia etero. Ha una fidanzata bellissima, per altro pure napoletana e molto simpatica. Siete maligni". Queste ultime due parole le ha aggiunte in particolare quando il confronto in studio si stava spingendo troppo oltre.









Qualche ora fa Carmelita ha pubblicato sul suo profilo un suo scatto in compagnia di un baby figlio Emanuele. Ha fatto gli auguri a quest’ultimo per il suo compleanno. Ha scritto nella didascalia: “Ti amo, 29 settembre #lamiavita”, accompagnata da un cuore rosso. Oltre 33.700 i mi piace ottenuti dal suo post e innumerevoli i commenti entusiastici dei suoi numerosissimi fan. Stavolta gli haters si sono fatti da parte.

