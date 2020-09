Momento molto emozionante a ‘Uomini e Donne’. Sin dal primo istante che si sono guardati è scoccata la scintilla e adesso il feeling si è trasformato in vero e proprio amore. Si sono messaggiati per un po’, sono usciti insieme per conoscersi maggiormente e comprendere i rispettivi caratteri e ora sono diventati una coppia. Parliamo dei protagonisti del Trono Over Alessandro e Stefania, che si sono ufficialmente uniti. Tutto merito del programma tv condotto da Maria De Filippi.

Nonostante alcuni giorni fa qualcosa sembrava stesse andando in una direzione più negativa, hanno comunicato a tutti la loro intenzione di iniziare la relazione sentimentale al di fuori del dating show di Canale 5. La donna non ha avuto dubbi a riguardo: “Io sono molto felice”, ma anche lui non è stato da meno: “Pochissime volte si vivono queste sensazioni, l’importante è viversi, per questo l’unica cosa è trascorrere un po’ più di tempo insieme e lo si può fare uscendo dal programma”. (Continua dopo la foto)















Il cavaliere ha deciso di fare un bellissimo regalo alla dama, infatti le ha donato un soggiorno a Venezia della durata di quattro giorni ovviamente insieme a lui. Il vicentino ha aggiunto ancora: “Esistono solo due giorni dell’anno in cui non si può far niente, uno si chiama ieri e uno domani pertanto oggi è il giorno migliore per amare, crescere, agire e soprattutto viverci”. Queste affermazioni sono state riportate per iscritto da Alessandro nel bigliettino che accompagnava la prenotazione. (Continua dopo la foto)















Dopo questo regalo super romantico, i due hanno dato vita ad un meraviglioso ballo che è terminato con applausi scroscianti da parte del pubblico. Fantastico anche l’abbraccio che si sono scambiati, a testimonianza di un affetto che sembra già infinito. E, come spesso accade, nonostante il bel momento è scoppiato il litigio tra Tina e Gemma. Quest’ultima si è commossa per la storia d’amore di Alessandro e Stefania e la Cipollari l’ha accusata di voler stare sempre al centro dell’attenzione. (Continua dopo la foto)









Ieri la tronista del Trono Classico Sophie Codegoni era invece esplosa di rabbia per un atteggiamento non consono assunto da un ex suo corteggiatore: “Sei veramente cafone, sei uno sbruffoncello, ciao”. Non si è compreso di più su cosa abbia fatto Ludovico per farla innervosire così tanto, ma il gesto che avrebbe compiuto non sarebbe stato carino. Una situazione dunque poco gradevole.

