Non c’è pace per Gemma Galgani. La dama torinese sempre più protagonista di Uomini e Donne. Nel bene e nel male. Presa di mira da Tina Cipollari per il lifting con il quale si è presentata in studio (e anche da Gianni Sperti mai troppo tenera con lei) Gemma Galgani aveva inziato la sua conoscenza con Paolo, il nuovo corteggiatore giunto nel programma per conoscerla. Una decisione presa dopo aver rotto con Nicola Vivarelli

Sembrava che la conoscenza tra i due stesse proseguendo nel migliore dei modi, eppure Gemma aveva poi notato alcuni dettagli che non le sono affatto piaciuti. Ma a tenere banco è sempre la sua storia con Nicola Vivarelli con Gianni Sperti esprime il suo dubbio nei confronti di entrambi. Scendendo nel dettaglio, l'opinionista apre il discorso rivelando di non essere sicuro del fatto che tra i due sia finita del tutto. Pare che Gianni pensi che dietro la rabbia di Gemma ci sia ancora un interesse nei confronti di Nicola.















L'atteggiamento tenuto da Nicola nelle puntate precedenti ha deluso non poco Gemma! "Ho ascoltato le tue offese, per me è finita chiusa. Mi hai offesa abbastanza", dichiara la Galgani profondamente delusa. Sebbene il Vivarelli le abbia chiesto scusa, la dama torinese non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi. Dall'altra parte, Nicola non vuole riprendere la frequentazione con Gemma, ma confessa di provare per lei del bene e affetto.















Ha capito di aver sbagliato a offenderla pubblicamente in studio e, per tale motivo, le ha chiesto scusa. La Galgani sembra non voler accogliere le scuse del Vivarelli e oggi rivela che per lei è stato davvero "devastante" ricevere determinate offese. Per lei il discorso riguardante Nicola è ormai chiuso! Ed ecco che interviene Tinì. "Finalmente Tinì parla", dichiara Gemma scocciata di fronte all'intervento dell'opinionista.











Quest’ultima, però, vorrebbe semplicemente consigliare alla dama di Torino di non fare sempre polemica. Intanto, Gianni interviene nuovamente e attacca la Galgani. Sperti è convinto che tutti possano sbagliare, proprio come la stessa Gemma ha fatto in passato. A detta dell’opinionista, la dama torinese non dovrebbe nutrire tutto questo rancore nei confronti del 26enne: “Non è carino quello che fai”.

