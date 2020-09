“Ecco cosa mi sono rifatta”. UeD, ora Sophie Codegoni ‘canta’: tutta la verità

Non appena Maria De Filippi ha presentato al pubblico di Uomini e Donne la prima tronista donna in rete è scoppiata la bufera. Dal primo giorno Sophie Codegoni è stata presa di mira per il suo aspetto e accusata di essere rifatta pur avendo solo 18 anni.

Studentessa e modella nello showroom di Chiara Ferragni ma col sogno di lavorare nello studio dentistico di famiglia, è stata presentata come la tronista più piccola della storia di ‘Uomini e Donne’, come ha fatto sapere la conduttrice in puntata, subito dopo averla fatta entrare in studio. I fan del programma, però, non si sono lasciati intenerire dalla giovane età e sui social hanno commentato senza pietà l’aspetto fisico di questa bellissima ragazza che secondo molti ha già ceduto ai ritocchini. (Continua dopo la foto)















“Non è normale stravolgere i propri connotati a 18 anni, siamo al limite dell’esagerazione”, ha scritto un utente su Twitter. E altri, tirando in ballo il messaggio sbagliato che passa e accusando il programma: “Già rifatta a 18 anni, non è una cosa positiva”. Non manca, ovviamente, chi accusa il programma: “Che messaggio passa quando si vede in tv una tronista di soli 18 anni e per giunta rifatta?”. (Continua dopo la foto)















È passata qualche settimana e Sophie sta conoscendo i suoi corteggiatori, che sono sempre di più, ma ora ha deciso di rompere il silenzio sui presunti ritocchini. In una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, la tronista ha puntualizzato di aver ritoccato solo una parte del suo corpo: le labbra. Una scelta per acquistare maggiore sicurezza ma per il resto è tutta naturale, o almeno così ha assicurato lei. (Continua dopo le foto)











“L’unica cosa che mi sono rifatta sono le labbra, perché non mi piacevano e mi davano insicurezza. Per il resto sono tutta naturale”, ha confidato Sophie Codegoni alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. La protagonista di Uomini e Donne ha inoltre spiegato che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 perché sentiva l’esigenza di incontrare persone nuove. Cerca un ragazzo molto deciso, che sia in grado di tenerle testa e non ha nascosto che il suo sogno è quello di mettere presto su famiglia.

