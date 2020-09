“Ma perché…”. GF Vip, Matilde Brandi in lacrime: vuole uscire. Cosa è successo

Una bella puntata quella di ieri sera è andata in onda un’altra puntata del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Una puntata particolarmente complicata per alcuni concorrenti del GF Vip, tra i quali Matilde Brandi. Proprio quest’ultima, una volta finita la diretta, è scoppiata a piangere, arrivando a confessare agli altri inquilini della casa più spiata dagli italiani la sua intenzione di voler abbandonare per sempre il gioco perché nella puntata di ieri è stata considerata solo per fare le nomination.

A questo punto, Matilde, rivolgendosi a Stefania Orlando, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco, ha anche confessato con le lacrime agli occhi: "Ma che ci sto a fare qui? A 50 anni…Non ha senso…Io sto oltre ormai…". Ovviamente i tre non hanno nascosto il loro stupore nel sentirle dire certe cose: "Perchè dici così?".















La Orlando, dopo aver ascoltato in religioso silenzio lo sfogo di Matilde Brandi al Grande Fratello Vip, è poi intervenuta, cercando di farla ragionare: "Questa è una prova con se stessi…E' un'esperienza…E' diverso…Non va ad intaccare niente del tuo percorso…Ne stai uscendo alla grande…".















La bella showgirl in crisi, sulla quale Roberto Alessi ha svelato un retroscena, ha subito ribattuto a Stefania Orlando del Grande Fratello Vip 5 di avere una famiglia e una realtà ad aspettarla fuori. Ma quest'ultima ha subito ribattuto: "Amore ma le tue figlie saranno felicissime che per un periodo di tempo non sarai a casa…" Nel corso della nottata Matilde è sembrata essere riuscita a tranquillizzarsi dopo questo crollo emotivo.











In effetti la Brandi non ha più parlato del suo eventuale abbandono, limitandosi a discutere in estrema serenità con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 5 di quello che è successo ieri sera. Matilde Brandi avrà deciso di rimanere? La notte, come si suol dire in questi casi, avrà portato consiglio alla bionda showgirl?

