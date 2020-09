“Niente da fare…”. Alfonso Signorini ci sperava ma ancora niente: l’ha saputo poco fa

Fa ben sperare il gran plot twist per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, cambio di rotta che ha designato nella serata di ieri gli ascolti in crescita. La quinta puntata andata in onda lunedì 28 settembre su Canale 5 ha tenuto 3.130.000 telespettatori incollati allo schermo con il 19.76% di share. Il reality show condotto da Alfonso Signorini accumula qualche punto in più anche se ciò non risulta sufficiente a vincere la kermesse degli ascolti tv. A vincere tutto ieri sera è stato Claudio Amendola con la fiction Nero a metà 2. Infatti il primo episodio ha fatto un bottino di 4.862.000 spettatori e il 19.21%, mentre il secondo 4.524.000 con il 21.75%.

Una discesa senza freni per Boss in incognito. Per l'appunto Boss in incognito, in onda su Rai 2 e condotto da Max Giusti, ha registrato solo 1.484.000 e il 6.18% di share. Gli ascolti tv di lunedì 28 settembre 2020: un "buono" alla prima puntata di È sempre mezzogiorno, il nuovo programma mattutino di Antonella Clerici. Il programma con la sua prima puntata ha trainato buoni ascolti: 1.857.000 telespettatori con il 15.38%. Il ritorno della Clerici è stato chiacchieratissimo sui social network. Nella mattinata di ieri è andato molto bene anche Mattino 5, che non smette di crescere negli ascolti.





























Il programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha raggiunto punte del 18% di share mettendo al tappeto il rivale Unomattina presentato da Marco Frittella e Monica Giandotti. Il Paradiso delle Signore, la fiction di Rai 1, ha fatto boom, a puntata di lunedì 28 settembre 2020 ha tenuto davanti allo schermo 1.857.000 spettatori con il 16.94%, battendo Il Segreto su Canale 5. Un "buono" anche per Barbara d'Urso,, che vince di nuovo su Alberto Matano.









Pomeriggio 5 ha infatti raggiunto nella prima parte 1.526.000 con il 14.76% mentre nella seconda 1.712.000 con 14.80%. La vita in diretta di Alberto Matano solo 1.496.000 e 13.51%. Giornata clamorosa quella di lunedì 28 settembre 2020, poiché sono tornati in tv due programmi che hanno fatto la storia: L’Eredità e Striscia la notizia. Il quiz di Flavio Insinna è andato oltre il 22% di share mentre il tg satirico di Antonio Ricci ha ottenuto un buon 18.61%.

