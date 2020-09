Anche in questa quinta puntata del GF Vip Elisabetta Gregoraci è stata tra i protagonisti assoluti. Come era prevedibile, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio al feeling nato nella Casa tra lei e Pierpaolo Petrelli. Da quando la scorsa settimana i due si sono baciati in piscina per gioco (era una prova per il budget settimanale, ndr) sono diventati ogni giorno più complici, vicini.

Ma “non sta succedendo assolutamente nulla – ha chiarito subito Eli – Però è veramente tenero, ci guardiamo o mi guarda e ha questi occhi da cerbiatti. Un po’ cucciolotto. Un ragazzo molto per bene, molto sano”. Poi Pierpaolo l’ha raggiunta in confessionale e dopo aver visto insieme un loro filmato al contrario di lei ha ammesso che voleva baciarla. (Continua dopo la foto)















Non solo. Sempre in diretta, Signorini le ha anche mostrato un selfie pubblicato da Flavio Briatore con una sua celebre ex, Naomi Campbell. La reazione della Gregoraci? “Non sono mai stata gelosa di Naomi, neanche quando stavamo insieme. Lei ha poche persone su cui poter contare e una di quelle è Flavio”, ha spiegato senza scomporsi. Ma gossip a parte, un dettaglio che in puntata non passa mai inosservato è il suo look. (Continua dopo la foto)















Per la quinta puntata del GF Vip Eli ha puntato sull’oro dopo due dirette in total white. Ha infatti indossato un mini abito di Elisabetta Franchi con il corpetto bianco senza spalline e con le coppe e una gonna corta con le frange in bianco e oro. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 429 euro, anche se attualmente è stato scontato a 214,50 euro. (Continua dopo le foto)











Splendidi anche i sandali Lang total gold di Jimmy Choo, con la punta aperta, il tacco a spillo, i lacci incrociati sul davanti. Il valore? Ben 725 euro. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci ma non ha rinunciato ai gioielli preziosi dal prezzo da capogiro che porta sempre al polso e alle dita come bracciali Cartier e anelli Bulgari. Ma lasciando da parte gli accessori, tra abito e scarpe in totale l’outfit vale 1.154 euro…

