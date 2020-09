Volano stracci tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi? Sembrava che il conduttore avesse un debole per lui e invece, dopo la famosa sfuriata con Franceska Pepe, sembra che l’ago della bilancia penda ormai proprio verso di lei: un cambio di atteggiamento e di idee davvero repentino. Questa sera al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha bacchettato Tommaso Zorzi sulla battuta pronunciata su Adua Del Vesco e Gabriel Garko (“Chi dei due porta la gonna?”).

“Quando tu dici che su te stesso puoi dire quello che vuoi, e che non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di dire che vuoi sapere chi indossa la gonna tra Adua e Garko?”. Ha proseguito dicendo: “Ci deve essere coerenza. Non fa ridere nessuno quella battuta lì”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo le parole di Alfonso Signorini, e la frecciata di Pupo, Tommaso Zorzi si è arrabbiato al Grande Fratello Vip: “A sto gioco non gioco più. Ora mi dicono che sono omofobo? Ma non c’entrava nulla. Se questo è il gioco me ne vado ora. Se devono fare solo due punti di share in più…”. Stefania Orlando lo ha tranquillizzato dicendogli di scusarsi, una volta tornato in diretta, con tutte le persone che si sono sentiti offese dalla sua battuta. (Continua a leggere dopo la foto)















Pupo lo ha fatto un po’ arrabbiare chiedendogli: “Quando cominceremo a vedere la persona e meno il personaggio?”. “Non stiamo facendo un processi a te” ha spiegato Alfonso Signorini a Tommaso Zorzi, “lasciami finire. Se sei nella casa è perché ti abbiamo voluto e crediamo in te”. (Continua a leggere dopo la foto)











“Su determinate ironie o voli uno viene meno bene… è giusto per far chiarezza dire le cose come stanno e avere il buonsenso di dire che alcune cose non vengono bene. Nessuno ti vuole processare. Bisogna avere un minimo di senso critico”. Così si è tutto chiarito al Grande Fratello Vip, anche se difendere Franceska Pepe ha fatto scoppiare prima un altro incendio di discussione.

Ti potrebbe anche interessare: “Hanno beccato il colpevole!”. Omicidio arbitro De Santis: si tratterebbe di un 21enne