Incredibile disavventura per il conduttore televisivo di ‘Ogni Mattina’, Alessio Viola. Il collega di trasmissione di Adriana Volpe si è infatti immortalato con un grosso cerotto sul naso e con gli occhi lividi. Il suo viso è tumefatto. L’uomo si è reso suo malgrado protagonista di un incidente stradale in moto. Ma, nonostante l’immagine faccia impressione, ci ha tenuto a rassicurare tutti attraverso i social network. Dopo essere scomparso da Instagram, era stata comunicata la sua assenza in tv.

Infatti, è stata annunciata la sua mancata presenza per circa due settimane al programma in onda su Tv8 tutte le mattine. Il pubblico da casa stava seriamente iniziando a preoccuparsi ed effettivamente qualcosa era accaduta. Sia su Instagram che su Facebook ha voluto postare un messaggio che ha tranquillizzato tutti i suoi follower. Lo ha fatto in modo scherzoso e per fortuna lo vedremo presto nuovamente all'opera nel piccolo schermo. Vediamo cosa ha scritto il giornalista.















Ha quindi riportato nella didascalia che accompagna la brutta foto: "A Roma si dice 'na tranvata. A Milano non so come si dica, ma l'ho presa. Va meglio. Intanto vorrei ringraziare tutti per l'ondata straordinaria di affetto che ho ancora nel telefono. Grazie Marta, grazie prof (ti devo un naso), ringrazio le mie Zangrille Marianna, Micol, Bea, Celestina, gli amici, i colleghi, davvero tutti, tanto! Per l'aiuto, gli abbracci, i come stai e i quando torni. A presto", ha concluso Viola.















Dunque, alcuni giorni fa è rimasto coinvolto in un sinistro stradale nel quale è rimasto ferito. Ha riportato per l'esattezza la frattura del setto nasale e per Alessio serviranno 15 giorni per ristabilirsi del tutto. In attesa del suo rientro in televisione, alla conduzione di 'Ogni Mattina', insieme alla Volpe ci sarà prima la giornalista di Tv8 Monica Peruzzi e in seguito l'inviato del programma, Daniele Piervincenzi. Il presentatore ha comunque iniziato il conto alla rovescia per tornare al lavoro.









Recentemente ad ‘Ogni Mattina’ si è verificata una situazione decisamente molto imbarazzante. Tutta colpa di un cameraman, che ha ripreso delle immagini praticamente da censura. L’operatore ha inquadrato il golfo di Napoli, su indicazione di Ciacci. Nel momento in cui ha fatto vedere il mare, c’erano alcuni bagnanti intenti a farsi una bella rinfrescata completamente nudi.

