“Sei un cafone!”. UeD, furia Sophie Codegoni. La tronista ‘esplode’ davanti a tutti

Animi surriscaldati nella puntata odierna di ‘Uomini e Donne’. Ancora una volta la protagonista è stata la tronista Sophie Codegoni, che si è arrabbiata non poco. Oggi, lunedì 28 settembre, è andata in scena una Sophie completamente inedita e inaspettata. Una rabbia incredibile da parte della donna, che non è proprio riuscita a sopportare quella situazione. Oltre ad essere di una bellezza incredibile, ha dato sempre dimostrazione di essere una persona estremamente tranquilla.

Stavolta però è uscita una personalità completamente differente e si è dunque infuriata tantissimo durante il dating show di Maria De Filippi. Tutta colpa di uno dei suoi corteggiatori, che con i suoi comportamenti le ha fatto perdere del tutto la pazienza. Anzi, lo si può già definire ex corteggiatore visto che è giunta la sua eliminazione. La reazione del ragazzo successiva alla decisione assunta dalla giovane non è piaciuta assolutamente alla tronista, che è esplosa per la rabbia. (Continua dopo la foto)















Ha dunque deciso di togliere dalla sua lista di pretendenti Ludovico e Giuseppe. Ed è stato il primo a reagire malamente. La Codegoni ha affermato per giustificare la sua scelta: “Ho capito che non vi penso. Non ho voglia di vedervi. Insomma, non mi è partita quella cosa in più”. Ludovico allora si sarebbe reso protagonista di un brutto episodio. Pare che abbia fatto un gestaccio che non sarebbe stato gradito da Sophie. La quale ha risposto in modo durissimo al suo atteggiamento. (Continua dopo la foto)















La giovane tronista di ‘UeD’ ha perso le staffe ed ha dichiarato in studio: “Sei veramente cafone, sei uno sbruffoncello, ciao”. Non si è compreso di più su cosa abbia fatto Ludovico per farla innervosire così tanto, ma il gesto che avrebbe compiuto non sarebbe stato carino. Ciò che ha detto Sophie le è venuto spontaneo e sicuramente questo non le farà perdere il consenso dei telespettatori. In attesa di ulteriori chiarimenti, chissà se l’ex corteggiatore vorrà chiedere scusa in futuro. (Continua dopo la foto)









In passato la Codegoni è stata accusata di aver ‘rubato’ alcuni fidanzati ad altre ragazze, come a Sara Croce. ‘DonnaPop’ ha riportato una dichiarazione di una giovane: “Stavo con il mio ex ragazzo e lei ci è andata a letto un paio di volte. Nonostante tutto ha sempre fatto finta di nulla anche se eravamo amiche”. E non sarebbe stato un singolo episodio, infatti se ne conterebbero altri.

