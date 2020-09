GF Vip, rissa sfiorata in bagno: a pochissimo dalla diretta Dayane Mello perde il controllo

Nervi tesi, tesissimi nella Casa del GF Vip a poche ore dalla diretta. Lunedì 28 settembre il reality di Alfonso Signorini torna con il quinto appuntamento, sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Quattro i concorrenti che stasera rischiano l’eliminazione: i nominati Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Fulvio Abbate.

Ma prima uscita dalla Casa a parte, escludendo quella decisamente prematura e soprattutto volontaria di Flavia Vento, c’è da scommettere che i colpi di scena non mancheranno. È altamente probabile, poi, che Alfonso Signorini affronti coi diretti interessati il legame che ogni giorno si fa sempre più forte tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. E chissà che non venga menzionati i dubbi sul reale valore del titolo di contessa di Patrizia De Blanck, di cui si è parlato nel programma di Barbara D’Urso. (Continua dopo la foto)















Ma si parlerà senza meno anche di Franceska Pepe che giorno dopo giorno, sta facendo “esplodere” tutti gli altri inquilini. Dopo la lite furiosa con Stefania Orlando in sala da pranzo, la scena si è spostata in bagno e Dayane Mello ha veramente perso la pazienza. Perché dopo la Orlando nel mirino della Pepe c’è finita Adua Del Vesco. (Continua dopo la foto)















“Non devi toccare le mie cose”, le ha intimato la modella, accusandola di aver messo le mani nel suo beauty case. “Non inventarti le cose per renderti protagonista, non ho toccato niente. Ma che problemi hai?”, le ha risposto su di giri Adua, mentre Dayane Mello assisteva alla scena. Tra le due il battibecco si è fatto presto infuocato, fino all’intervento di Francesco Oppini e l’uscita di scena dell’attrice. (Continua dopo foto e post)











È stato a quel punto è Dayane ha perso le staffe con la Pepe. E infatti chi era collegato in quegli istanti con la diretta della Casa ha assistito a un momento di grande tensione, che per poco non è sfociato in rissa. In un raptus le ha svuotato il beauty case a terra: “Te le rovino io le tue cose”, ha gridato prima di andarsene furiosa. E Franceska, che è sempre più isolata dal gruppo: “Ma curati!”.

