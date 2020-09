La puntata di ‘Storie Italiane’, andata in onda oggi, lunedì 28 settembre, ha avuto dei momenti davvero struggenti. L’ultima intervista effettuata dalla conduttrice televisiva Eleonora Daniele è stata drammatica; l’ospite in questione che ha fatto confessioni dolorosissime sulla sua vita recente è stato Akash Kumar, il modello protagonista anni fa in veste di concorrente del programma ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. Si è soffermato sui suoi gravissimi attacchi di panico e non solo.

Parlando con la padrona di casa ha infatti rivelato che successivamente alla sua partecipazione alla trasmissione Rai non è stato affatto bene. Ci sono state alcune esperienze negative che l'hanno fatto finire in una sorta di buco nero, dal quale era difficile uscire. Ha spiegato di aver vissuto periodi decisamente tristi, ma fortunatamente le cose adesso sembrano andare meglio. Le parole usate dall'uomo hanno toccato profondamente sia la Daniele che i telespettatori da casa.















Ecco quanto affermato da Akash: "Quando ho partecipato a Ballando con le stelle pesavo 92 chili. Dopo gli attacchi di panico dei quali ho sofferto di recente, però, sono arrivato a pesare 72 chili. Non è stata la moda a farmi perdere peso. La mia ragazza mi ha lasciato, sono rimasto completamente solo a Milano a causa del lockdown e non vedevo i miei genitori da un anno. Mi sono fatto seguire da uno psicologo. Ho sofferto molto per la fine della mia storia d'amore", ha ammesso.















L'attore è quasi finito nell'anoressia: "Ho iniziato a stare male piano piano, ma non immaginavo che sarei dimagrito così tanto. Ora ne sono fuori, ma a volte mi capita ancora di svegliarmi in piena notte e avere attacchi di panico. Basta una piccola cosa per farmi stare male". Con queste rivelazioni è riuscito a togliersi un peso e raccontando la sua storia si è indubbiamente sentito più sollevato. Tanta comprensione è ovviamente stata manifestata da Eleonora Daniele.









La puntata di ‘Storie Italiane’, andata in onda lunedì 21 settembre, ha visto la confessione scioccante da parte della conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti. Ha voluto parlare di un bruttissimo episodio di tantissimi anni fa proprio con Eleonora Daniele, con quest’ultima che ha usato la massima cautela per non mettere in difficoltà l’ospite. La donna ha deciso di rompere il silenzio su una vicenda drammatica di abusi.

