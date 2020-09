“Denis Dosio ha mentito”. La rivelazione choc sul concorrente del GF Vip da Barbara D’Urso

Denis Dosio è l’inquilino più giovane della Casa del GF Vip. 19 anni, l’influencer e star della rete è entrato al reality con la seconda tranche di concorrenti. Denis deve la sua popolarità televisiva a Barbara D’Urso: la conduttrice ha precisato più volte di reputarlo il suo “prediletto”. Denis è un suo opinionista ed è stata lei a renderlo famoso.

Ma è proprio in uno dei suoi programmi che è arrivata una segnalazione pesante sul suo pupillo. È successo tutto nell’ultima puntata andata in onda di Domenica Live, nel pomeriggio del 27 settembre. Come di consueto, Carmelita ha dedicato un ampio spazio del suo talk al Grande Fratello Vip, attualmente in onda con la quinta edizione e tantissimi ospiti hanno commentato in studio le vicende della casa più spiata della tv. (Continua dopo la foto)















Tra gli ospiti della puntata anche Biagio D’Anelli, ex concorrente del GF oggi noto opinionista spesso nei salotti di Barbara. Ed è stato proprio lui a rivelare un retroscena su Denis Dosio. La notizia è stata anticipata dalla conduttrice con la consueta ‘busta shock’: “Questa busta riguarda Denis”, ha detto Barbara al suo pubblico. Poi ha svelato alcuni grafici, portati in trasmissione da Biagio D’Anelli. (Continua dopo la foto)















L’ex gieffino e opinionista ha quindi spiegato, in diretta, cosa ha scoperto su Denis: “Quando è entrato nella casa sono stato contattato da un social life coach, che fa crescere i profili, ed è stato analizzato con le pinze il suo profilo. Pare che prima della visibilità televisiva, il profilo è un po’ falsato, nel senso che sono stati utilizzati dei trucchetti poco consoni per far accrescere la visibilità”. (Continua dopo le foto)











Dunque in sostanza D’Anelli sostiene che Denis ha mentito e ‘comprato’ follower sui social, utilizzando dei trucchetti. Un’accusa a cui ha replicato velocemente il fratello di Dosio, che ha sottolineato come l’influencer si sia fatto notare e sia piaciuto al pubblico grazie ai suoi video. Anche la D’Urso ha difeso il suo pupillo: “Vabbe ma anche se fosse? Dai, all’inizio, è un ragazzino! Guai a chi mi tocca Denis!”.