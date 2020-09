Dopo la puntata di venerdì scorso a dir poco piena di sorprese tra cui l’ingresso e il coming out di Gabriel Garko, lunedì 28 settembre il GF Vip torna con il quinto appuntamento, sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Quattro i concorrenti che stasera rischiano l’eliminazione: i nominati Adua Del Vesco, Massimiliano Morra, Franceska Pepe e Fulvio Abbate.

Ma prima uscita dalla Casa a parte, escludendo quella decisamente prematura e soprattutto volontaria di Flavia Vento, c'è da scommettere che i colpi di scena non mancheranno. È altamente probabile, poi, che Alfonso Signorini affronti coi diretti interessati il legame che ogni giorno si fa sempre più forte tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci. E chissà che non venga menzionati i dubbi sul reale valore del titolo di contessa di Patrizia De Blanck, di cui si è parlato nel programma di Barbara D'Urso.















Ma i "vipponi" di Signorini fanno parlare di loro anche durante la settimana grazie alla diretta h24 e ai telespettatori più social a cui non sfugge nulla. L'ultimo siparietto degno di nota vede coinvolta, suo malgrado, Anna Tatangelo. È successo tutto quando domenica la produzione del GF Vip ha deciso di affidare ai concorrenti l'incarico di twittare in modo anonimo dalla pagina ufficiale del reality.















Tra i commenti è apparso riferito a Myriam Catania: "Myriam Catania è Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo". La doppiatrice, però, ha ammesso di non conoscere bene la cantante e di ricordarla a malapena, aggiungendo un commento non proprio lusinghiero: "Ma perché, come si veste Anna Tatangelo? È un po' nuda? Quindi mi vesto di m… Non ce l'ho presente Anna Tatangelo".









“Anna Tatangelo”:

Perché è stata definita una “donna non estremamente elegante” da Myriam Catania al #GFVIP pic.twitter.com/F0MmYvNjKi — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) September 27, 2020



E ancora: “Ora non so bene, mi sembra che Anna Tatangelo sia una napoletana non estremamente elegante. Mi dispiace perché io ci tengo molto alla moda”. In realtà Lady Tata è di Sora, nel Lazio, hanno osservato gli altri vip. Le due, Myriam e Anna (che per la cronaca non ha commentato l’esternazione della gieffina), sono subito balzate tra le tendenze di Twitter dove alcuni criticato la Catania per la “lacuna”.

