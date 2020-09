Povera Barbara D’Urso! Stamattina la notizia l’ha fatta svegliare col piede sbagliato. E chi se lo sarebbe mai aspettato

Secondo Barbara D’urso nell’eterna lotta dei dati degli ascolti tv e auditel la battaglia di domenica 27 settembre 2020 è stata vinta da lei. Per le agenzie che si occupano proprio di questo non è vero. Ma veniamo ai dettagli. Secondo Barbara per Live Non è la D’Urso si sono toccati picchi del 28% di share. Ad affermarlo è proprio lei sui social che ha ringraziato il suo prezioso pubblico: “Ieri sera per Live Non è la D’Urso picchi del 28% di share e di 3 milioni di spettatori con 9 milioni di contatti!”. La conduttrice ha sottolineato ancora una volta come il suo talk in prima serata su Canale 5 abbia trionfato contro ogni concorrenza “nella serata più affollata e con tutta la nostra amata pubblicità!”.

Insomma: Live Non è la D'Urso ha registrato di netto ascolti tv pari al 12,6% di share e 1.973.000 telespettatori. Il talk continua a perdere ascolti: due settimane fa aveva ottenuto il 14,53% di share, mentre la scorsa settimana il 13,2% di share. Come dimostrano gli ascolti tv e auditel di domenica 27 settembre il debutto de L'Allieva 3 con Alessandra Mastronardi (che ha fatto fare una gaffe a Mara Venier) e Lino Guanciale è stata seguita da 4.334.000 telespettatori pari al 19.5% di share.















Per entrare per bene nel dettaglio, il primo episodio ha registrato 4.704.000 telespettatori e il 19% di share, mentre il secondo 3.930.000 telespettatori e il 20,1% di share. La serie tv del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ha fatto il pieno degli ascolti tv e ha battuto la concorrenza di Live Non è la D'Urso, nonostante i picchi del 28% di share dichiarati da Barbara D'Urso sui social.















Il ritorno di Che Tempo Che Fa su Rai3 ha raccolto davanti al video 2.280.000 spettatori, pari al 9.2% di share, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.246.000 spettatori e il 7.2% di share.











Nel pomeriggio di domenica 27 settembre, come rivelato dagli ascolti tv, a seguire Domenica In sono stati 2.635.000 telespettatori, pari al 15,2% di share nella prima parte, e 2.555.000 telespettatori pari al 16,2% di share nella seconda. Da Noi… A Ruota Libera ha superato Domenica Live: Francesca Fialdini è stata seguita da 2.264.000 spettatori pari al 14.5%. Domenica Live, invece, è stata vista da 1.840.000 spettatori con l’11.8%.

