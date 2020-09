Dayane Mello, nudo integrale al GF Vip. Si apre la porta del bagno e… Boom! Cosa va in onda

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, troviamo la favolosa top model Dayane Mello. Neanche a dirlo, dopo pochissimo tempo dall’inizio del GF, la magica è stata protagonista di un incidente super hot: la porta del bagno si è aperta proprio nel momento in cui lei era nella vasca da bagno. Grazie alle sue curve mozzafiato ed alla sua enorme bellezza, Dayane Mello ha tutti gli occhi del GF e non, puntati su di sé. Ed ecco che quando al GF Vip la porta del bagno si è aperta, è stato come se si fossero aperti i cancelli del paradiso. La modella faceva il bagno, tutti i telespettatori sono stati ammaliati dalla sua bellezza.

Dayane Mello è chiaramente tra le concorrenti più belle e carismatiche di questa quinta edizione del GF Vip. Sfrontata e sempre sulla sua strada, Dayane vive a proprio agio con la sua nudità, tanto da accontentare tutti i suoi fan in quanto a spettacolari siparietti hot. All’interno della casa più spiata d’Italia, Dayane Mello ha sancito un forte legame d’amicizia con la giovane attrice Adua Del Vesco, con cui si è confessata raccontando anche del rapporto col suo ex fidanzato nonché padre di sua figlia Sofia, il modello Stefano Sala. (Continua dopo le foto)





























Nella casa del reality show la Mello ha chiacchierato a lungo anche con Tommaso Zorzi, a cui tra le altre cose ha rivelato i motivi che non le avrebbero fatto provare grande simpatia per l’influencer Giulia De Lellis e l’altra ex gieffina Giulia Salemi. Zorzi ha difeso l’ex fidanzata di Andrea Damante, sua grande amica. In tanti si chiedono se nella casa del GF Vip Dayane Mello riuscirà a trovare l’amore, visto che al momento la modella si è definita single. Dayane Mello ieri al Grande Fratello Vip ha avuto una parola buona per tutti, soprattutto su Giulia De Lellis e Giulia Salemi. (Continua dopo le foto)









Indicando la foto della prima (tutte le foto delle vecchie edizioni del GF Vip si trovano sulla parete della sala da pranzo, ndr), Dayane Mello ha detto “Un’altra che mi sta sul c***o è lei!”; mentre davanti uno scatto della Salemi, Dayane ha commentato: “Ci siamo incontrate in un albergo a Roma dopo la finale del suo GF Vip, io volevo parlare con lei. Mi ha detto ciao, si è girata ed è andata via. Lei è malata di fama. Non mi piace. Neanche un come stai. Ma finché non ha raggiunto la fama non era felice. E questa cosa non valorizza le persone”.

Domenica In, accade l’impensabile. Il terrore negli occhi di Emma Marrone: “È successo improvvisamente”