“Deprimenti…”. Fulvio Abbate, furia al GF Vip. Tutta colpa di quei messaggi letti in diretta

Ancora scintille al Grande Fratello Vip. Questa volta ad accendere gli animi è stato Fulvio Abbate, scrittore, giornalista e critico d’arte nato a Palermo nel 1956, conosciuto come “Il Marchese”. Quest’anno i concorrenti hanno modo di informarsi su quanto accade all’esterno della casa, e in queste ore gli inquilini hanno potuto leggere i tweet anonimi su di loro e Fulvio, particolarmente infastidito dalle critiche ricevute, è rimasto nel salotto per confrontarsi con alcuni ‘vipponi’.

Le critiche allo scrittore erano sul suo modo di rivolgersi agli altri inquilini. Gli utenti lo hanno bollato come ‘saccente’ del gruppo, cosa che non ha fatto piacere all’artista. “Anche prima quando si parlava di Anna Tatangelo hai fatto un commento come se non fosse obbligatorio sapere chi è”, ha commentato Francesco Oppini dando ragione agli utenti di Twitter. (Continua a leggere dopo la foto)















Fulvio risponde amareggiato: “Ti sfugge il concetto di gusto, io parlavo del vestire, non penso che i miei siano commenti da portineria”. I toni fra i due coinquilini si fanno sempre più accesi e Francesco, prendendo le difese del gruppo, consiglia al concorrente di cambiare i toni con i quali si rivolge ad alcuni vipponi: “Il mio pensiero è che a volte parli in modo denigratorio, sembra che snobbi le persone” mentre Fulvio risponde innervosito: “Io non sopporto la banalità, mi aspetto qualcosa di più sinceramente”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Qui dentro c’è un frasario deprimente, il vostro frasario mi deprime”, ha detto ancora lo scrittore. “Fulvio anche noi ci aspettiamo qualcosa di più allora invece che vederti dormire sul divano in fondo alla sala”, ha detto Francesco piccato e, consigliando al coinquilino di ascoltare maggiormente i compagni d’avventura. “Tu non accetti i commenti degli altri, non rispondere subito in modo aggressivo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma Fulvio ha risposto seccato: “Vi danno fastidio i miei discorsi, io mi tengo la mia banalità e voi la vostra!”. In suo soccorso è arrivata Patrizia, preoccupata nel vedere l’amico alterano: “Tu non ti devi arrabbiare, devi ridere, dipende da che pulpito vengono le critiche” mentre Fulvio amareggiato risponde: “Per me è desolante, qua c’è un pensiero unico purtroppo”.

“Lockdown dal 1 al 20 dicembre per salvare il Natale”. Coronavirus, l’idea estrema