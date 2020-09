“Posso baciarti?”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più intimi: cosa è successo nella notte

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, la coppia più discussa del Grande Fratello Vip. La nuova edizione del reality show sta regalando grandi emozioni al suo pubblico e le temperature in casa sembrano salire giorno dopo giorno. La conduttrice si è avvicinata a Pretelli in modo del tutto improvviso e i due sembrano essere sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lo ha confessato a Matilde Brandi Pretelli in persona. Un avvicinamento alla conduttrice che non poteva che culminare nel desiderio di un bacio. Una richiesta esplicita dunque dopo giorni trascorsi a stuzzicare i reciproci appetiti. Nello specifico Pretelli e la Brandi stavano parlando quando lui ha raccontato cosa era successo con Elisabetta, e i dettagli non sono di certo mancati. (Continua a leggere dopo la foto).















Questo il racconto che fa alzare l’asticella della temperatura in casa: “Erano le 5, mi sono messo nel suo letto e lei mi ha chiesto a cosa pensavo. Io le ho risposto ‘vorrei baciarti’. Lei poi è rimasta lì e allora…”. E da parte della concorrente Matilde non poteva mancare un lampante entusiasmo seguito da un consiglio dato da un occhio femminile. Ecco cosa ha suggerito al pretendente. (Continua a leggere dopo la foto).















“A me piacerebbe se la prendessi e la baciassi. Cioè, così e basta poi te nevai senza dare spiegazioni. Non devi avere paura. Se si incavola non importa, tu fallo. La notte è meglio, le puoi dire di accompagnarti e se non viene fallo a letto. Non dirle nulle fallo davvero. Questa cosa falla, devi farla”. Matilde Brandi non poteva che approvare la coppia e consegnarla direttamente tra le braccia del corteggiamento più ‘spietato’. (Continua a leggere dopo le foto).









Ha già fatto parlare il bacio tra Franceska Pepe e Zorzi: “Ma hanno limonato?”, è uscito dalla bocca dello stesso Pretelli durante la chiacchierata con la Gregoraci: “Wow hanno fatto prima di noi”, stuzzica divertita. Ma cosa sia davvero accaduto tra i due subito dopo rimane un mistero ancora da svelare. Le telecamere, siamo certi, rimarranno ben puntate su di loro.

