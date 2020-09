Altro brutto colpo per Gemma Galgani. Venerdì 25 settembre è stata registrata una nuova puntata del dating show e dalle anticipazioni pubblicate dal sito IlVicoloDelleNews scopriamo che la dama di Torino ha anche avuto un crollo dopo aver ricevuto un due di picche.

Secondo quanto riporta il sito, Gemma Galgani si sarebbe sfogata perché delusa da Paolo, il cavaliere arrivato in studio pochi giorni fa solo per lei che si era detto molto interessato alla dama. Tra lui e Gemma la frequentazione è iniziata subito con alcune esterne ed è scattato anche un bacio che la stessa dama aveva definito "umido" la scorsa puntata. Dunque sembrava tutto finito tra l'oro. Ma se per Paolo 'la musica non è cambiata', lo stesso non può dirsi per la 70enne torinese.















Dalle anticipazioni scopriamo che lui avrebbe rimarcato la scarsa compatibilità caratteriale con la dama del Trono Over e dunque si sarebbe detto ormai deciso a mettere fine alla loro conoscenza. Ma Gemma, al contrario, sarebbe sembrata intenzionata a recuperare il rapporto con Paolo, ma tutto si sarebbe concluso con un due di picche. Si sarebbe infatti attivata e avrebbe pensato a come sorprendere il cavaliere.















Secondo quanto riporta IlVicoloDelleNews, Gemma ha riempito il camerino di Paolo di palloncini. Un modo, questo, per chiedergli di ricominciare. E il cavaliere sarebbe apparso piacevolmente sorpreso da quel gesto, dunque Gemma Galgani avrebbe manifestato la sua felicità per la reazione dell'uomo, convinta probabilmente di poter ricominciare a frequentarlo, mettendo una pietra sopra il passato.











Ma niente da farsi. Scrive ancora IlVicoloDelleNews, Paolo avrebbe ribadito la loro incompatibilità e di non avere proprio intenzione di tornare sui suoi passi. Gemma Galgani, incredula, avrebbe poi appreso che Paolo ha già voltato pagina: frequenterebbe altre due donne da cui sarebbe molto preso. A quel punto le lacrime: Gemma sarebbe scoppiata a piangere, salvo poi farsene una ragione. Anche perché lei stessa avrebbe già iniziato a conoscere un altro cavaliere, Biagio.

