UeD, scoppia il caos in studio. La rivelazione troppo intima del cavaliere sulla dama sconvolge tutti

Escono fuori alcune anticipazioni abbastanza clamorose su ‘Uomini e Donne’. Infatti, nella nuova registrazione del 25 settembre è avvenuto un fatto davvero poco gradevole in studio. A riferire queste notizie è l’informato ‘Vicolo delle News’, che ha riportato news su discussioni accese. In particolare, il cavaliere Simone ha deciso di uscire con tre dame diverse per capire quale possa piacergli maggiormente. Tra queste c’erano anche Valentina e Daniela, oltre ad un’altra protagonista.

Inizialmente l'uomo ha annunciato ai presenti che con Daniela ha trascorso la serata migliore. Si è anche trovato più a suo agio rispetto all'uscita con le altre due donne. Ma non tutto è stato rose e fiori, infatti lui ha ammesso che qualcosa non gli è piaciuto al 100%, senza però fornire ulteriori dettagli. Questa dichiarazione di Simone ha fatto alterare la dama del dating show di Maria De Filippi. A quel punto gli opinionisti di UeD hanno chiesto ed ottenuto maggiori spiegazioni.















Vista l'insistenza da parte di tutti, il cavaliere ha voluto dire qualcosa in più. Ha confessato con sincerità ai massimi livelli, anche se con poco tatto, di non aver gradito la parte a letto. Infatti, quando sono stati insieme intimamente qualcosa non è andato per il verso giusto. Quindi, in poche parole non gli è piaciuto aver fatto l'amore con lei. Come si può ben immaginare, lo studio è diventato letteralmente bollente per questa inaspettata confidenza. Una umiliazione per la povera Daniela.















Poi ci si è anche soffermati sulla solita Gemma Galgani, che ha tentato in tutti i modi di riconquistare l'attenzione di Paolo. La dama originaria di Torino ha dunque organizzato una sorpresa per l'uomo. Sorpresa che è stata apprezzata moltissimo dal diretto interessato, ma che non ha convinto appieno il cavaliere. Quest'ultimo ha ribadito che non ha nessuna voglia di conoscere in maniera più approfondita Gemma perché i loro caratteri non sono compatibili e sarebbe difficile andare d'accordo.









Una volta appresa la notizia da Maria De Filippi di Paolo che è uscito in compagnia di altre due donne, la Galgani è scoppiata in lacrime. Poi si è parlato anche di Lucrezia, Armando Incarnato e di Gianluca. Quest’ultimo ha detto alla donna che dovrebbe corteggiare unicamente il cavaliere nativo di Napoli. Lei ha accettato l’invito e si è seduta con le altre dame.

