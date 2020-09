“Flavio Insinna sostituito: al suo posto arriva lui”. Rivoluzione interna in Rai

Le ultime indiscrezioni interne alla Rai fanno riferimento ad un incredibile ed inaspettato scontro tra due conduttori. Non ci riferiamo però a litigi o battibecchi, bensì a cambiamenti in vista alla conduzione di uno dei programmi più importanti della televisione pubblica italiana. La variazione riguarderebbe la storica trasmissione ‘Affari Tuoi’, che Insinna conduce alla grande e che è apprezzata moltissimo da milioni di telespettatori. Eppure i vertici vogliono cambiare.

E i rumors di queste ore dicono che Marco Liorni prenderebbe il suo posto. Quest'ultimo sta ottenendo da un po' di tempo a questa parte consensi stratosferici, grazie soprattutto a 'Reazione a Catena'. Non ci sono ovviamente comunicazioni ufficiali in merito, ma le voci si fanno via via sempre più insistenti e sicuramente Flavio non avrà letto con piacere queste anticipazioni. E c'è già chi si è schierato dalla parte di Marco, pronto ad intraprendere questa nuova avventura.















Il noto conduttore televisivo Maurizio Costanzo ha infatti dichiarato che Liorni è perfettamente in grado di condurre un game show e quindi sarebbe un'ottima scelta affidargli le chiavi di 'Affari Tuoi'. Nella sua carriera ha iniziato come inviato del 'Grande Fratello', prima di sostituire momentaneamente Cristina Parodi a 'Verissimo'. Poi ha condotto con la collega 'La Vita in Diretta' tra il 2014 e il 2016 e dall'anno scorso è a capo di 'Reazione a Catena'. Ora il possibile nuovo salto di qualità.















A proposito invece de 'L'Eredità', presentata da Insinna, il settimanale 'DiPiù Tv' ha fatto sapere che sembrerebbe confermata una indiscrezione dei giorni scorsi che voleva il numero delle professoresse a disposizione del conduttore ridotto da quattro a due. In tal caso, L'Eredità, dopo l'obbligo registrare con gli studi completamente vuoti, fatta eccezione per lo staff, dovrebbe subire anche quest'altra privazione. E lui accetterà di buon grado di tornare a pieno organico solo quando ogni rischio sarà fugato.









Flavio Insinna sembra intenzionato a rinnovare il lustro della sua trasmissione. Lui, dunque, sta per tornare con la versione de L’Eredità. Da quello che si capisce, sembrerebbe doversi ridurre da 4 a 2 il numero delle professoresse presenti in studio. Ma quali sono, quindi, quelle che resteranno? Dovrebbe trattarsi, il condizionale è ancora d’obbligo, di Ginevra Pisani e Sara Arfaoui.

