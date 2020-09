“Sono diventati tutti fr***!”. GF Vip, lo scivolone tremendo subito dopo il coming out di Gabriel Garko

Gabriel Garko, l’ ex symbol della fiction italiana confessa tutto. La dichiarazione a cuore aperto è avvenuta proprio al cospetto del Grande Fratello Vip. L’attore e modello ha deciso di tornare a vestire i panni di Dario proprio davanti alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco. Una confessione di cui si è ampiamente parlato ma che durante il dopo puntata è stata commentata anche tra i concorrenti del reality.

Non poteva tacere Patrizia De Blanck, concorrente prima tra tutti che ha esposto con parole poco felici il suo pensiero in merito all'argomento. Per molti il coming out da parte di Garko non è suonata come una novità, e persino la contessa ha ammesso di avere le idee molto chiare da diverso tempo. Ma non si è fermata solo a questo e dalla sua bocca sono uscite parole molto forti.















Il "segreto di Pulcinella", come è stato definito da Garko stesso nella sua lettera, poteva essere accolto diversamente da tutti, ma forse la contessa questa volta poteva tenerselo per sé. Un linguaggio che tradisce le intenzioni, forse, ma Patrizia De Blanck si è però fatta sfuggire una frase che gli attenti osservatori del Grande Fratello Vip sono riusciti a cogliere, anche se pronunciata a bassa voce.















Un'esternazione che si commenta da sola e che non potrà essere cancellata, rientrando nella lista degli scivoloni ufficiali della gieffina un po' troppo schietta: "Ma ormai sono diventati tutti fr…". Ma questa volta non è la sola ad aver usato un linguaggio poco delicato nei riguardi di Garko. Anche Tommaso Zorzi, l'insospettabile, ha esclamato: "Adua Del Vesco e Gabriel Garko… Chi dei due porta la gonna?".









Con molta probabilità, l’intento di entrambi è stato quello di sdrammatizzare, posto il carico da mille delle emozioni che si sono liberate durante l’intera puntata del reality. Ma per molti le affermazioni potranno anche suonare diversamente, appesantendo notevolmente il giudizio che porteranno sulle loro spalle. Parole che potranno decretare la fine della corsa durante l’avventura del Grande Fratello, anche solo dopo poco tempo dallo ‘start’.

