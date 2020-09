Maria De Filippi, sganciata la bomba. La voce è clamorosa ma “qualcuno già storce il naso”

Grossa novità in vista per la regina di Mediaset, Maria De Filippi. La conduttrice televisiva è pronta infatti a ritornare su Rai 1 in una veste speciale. Come confermato anche dalla stessa Mara Venier, tra non molto la collega sarà ospite di ‘Domenica In’. A quanto pare, il suo approdo in studio dovrebbe avvenire in vista di un importante evento che sarà trasmesso sul primo canale della televisione pubblica italiana. Assieme a Maria, ci saranno alla conduzione Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia.

Nonostante i telespettatori siano molto felici di questo futuro dialogo tra l’amatissima Venier e la De Filippi, non tutti sono proprio entusiasti di questa notizia. Il suo arrivo non è infatti ben visto da molti, non a caso già in passato è saltato diverse volte l’ospitata di Maria. Ricordiamo ad esempio lo stop del 2018 al programma ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo e proprio la sua mancata partecipazione a ‘Domenica In’ dell’anno scorso. Ora spuntano fuori ulteriore notizie in questo senso. (Continua dopo la foto)















Quando sono stati ufficializzati i palinsesti della Rai, è stato detto che Maria De Filippi sarebbe stata la presentatrice di questo evento che ricade in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Ma il giornalista Merlo, intervistato da ‘NuovoTv’, ha ammesso che “qualcuno storce il naso”. Ci sarebbe una fetta di persone che preferirebbe non vedere all’opera la rivale sul primo canale Rai. Ma il pubblico da casa è di parere completamente opposto. (Continua dopo la foto)















E anche se alcuni non riescono a digerire la presenza della conduttrice di ‘Uomini e Donne’ e ‘Amici’, la sua partecipazione a ‘Domenica In’ ci sarà regolarmente. Anzi, c’è anche di più, infatti c’è chi spinge per la sua presenza anche al prossimo Festival di Sanremo. Sempre secondo quanto affermato da Merlo, “Amadeus starebbe facendo carte false per averla”. E chissà se riuscirà a portare in porto questo obiettivo, che avrebbe decisamente del clamoroso. Staremo a vedere. (Continua dopo la foto)









In tanti si sono chiesti per anni i motivi della sua decisione di sedersi sugli scalini. Maria ha rotto il silenzio su questo, rivelando tutti i dettagli: “Le registrazioni diventano quattro, sessantaquattro minuti netti per quattro e semplicemente non ce la facevo più a stare in piedi. Mi sono seduta sugli scalini, nessuno ha eccepito e sono rimasta lì. A volte le scelte sono più semplici e lineari di quanto non si possa immaginare”.

