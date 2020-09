Elisabetta Gregoraci è entrata al GF Vip da una sola settimana ma si è già imposta come protagonista. La showgirl e conduttrice calabrese è infatti entrata nella Casa durante la seconda diretta non lunedì 14 settembre ma si è subito ambientata e ha anche già fatto amicizie.

Una in particolare: con Pierpaolo Petrelli con cui sembra aver raggiunto già un certo feeling nonostante si conoscano da pochi giorni. Merito di Alfonso Signorini, che ha fatto sì che i due formassero una coppia nel gioco del bacio in apnea. La prova è andata in onda lunedì scorso: due si sono baciati sott’acqua ma all’inizio non sono riusciti a superare la prova. “Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa”, ha detto Signorini e loro hanno accettato lasciandosi andare a lungo bacio e vincendo così il bonus per la spesa. (Continua dopo la foto)















Dopo quel bacio, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli il feeling si è fatto più forte e sono in molti a sperare che nasca presto una nuova coppia nella Casa. Eli si sta divertendo al reality, ma ha anche qualche momento di riflessione e confidenza. A Matilde Brandi e Stefania Orlando ha per esempio parlato della sua lunga relazione con Flavio Briatore, finita 3 anni fa. (Continua dopo la foto)















“Avevo 24 anni, ero una ragazzina e gestire un uomo come lui non è stato facile – ha raccontato – Ho dovuto fare delle scelte, ho rinunciato a delle cose televisive, ho cambiato la mia vita e l’ho seguito. Lui aveva ruoli importanti, viaggiava in tutto il mondo e io ho dovuto “sacrificare” le mie cose per stare accanto a un uomo così”.(Continua dopo foto e post)









Elisabetta con le tette di fuori😂 #GFVIP pic.twitter.com/9VD2IcspgW — I Meme Di Oppini (@LeBimbeDiOppini) September 25, 2020



Ma naturalmente da casa non passa inosservata la bellezza statuaria di Eli. Che nelle scorse ore ha avuto un incidente hot: stava provando una coreografia e la canotta nera si è abbassata all’improvviso lasciando intravedere il seno. La regia ha immortalato tutto e i telespettatori sui social si sono scatenati. È stato tempestivo quanto vano l’intervento tempestivo di Myriam Catania, accorsa per aiutare la coinquilina. La Gregoraci si è ricomposta immediatamente, ma ormai per la gioia dei suoi fan la frittata era fatta…

Di nuovo insieme a ‘lei’: Flavio Briatore sorprende tutti su Instagram