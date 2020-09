Nelle ultime ore il web si sta scatenando contro i concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. Tutta colpa soprattutto di alcune imitazioni che non stanno facendo assolutamente ridere, ma stanno invece alzando dei veri e propri polveroni. Tommaso Zorzi è stato criticato aspramente per alcune sue dichiarazioni su Gabriel Garko, ora invece è la volta di Elisabetta Gregoraci, finita nel mirino insieme a Francesco Oppini. Questo nuovo episodio è accaduto sempre dopo la diretta.

Precisamente, durante il corso della notte sia la showgirl e conduttrice televisiva che il figlio di Alba Parietti hanno iniziato ad imitare la scena di Adua Del Vesco e Garko. Il loro intento era quello di scherzare e di far ridere probabilmente anche il pubblico da casa, ma questo loro comportamento ha scatenato invece l’effetto contrario. Tantissimi i messaggi postati su Twitter, nei quali si chiede addirittura la squalifica di Elisabetta. Chissà cosa ne penserà la produzione del reality. (Continua dopo la foto)















L’imitazione del confronto in giardino non è stato accolto favorevolmente dalla maggioranza degli utenti, che hanno pubblicato anche il video incriminato. C’è chi ha scritto: “Anche se non sanno nulla di quello che sta succedendo con l’Ares, questa rimane una situazione delicata, Gabriel ha espressamente detto che si è nascosto per 48 anni, ed ha finalmente trovato se stesso adesso, quindi prendere per il cu..o un momento così anche no, ca…o”. E poi c’è chi ha chiesto l’eliminazione. (Continua dopo la foto)















“Non esagero se dico che reputo tutto questo da squalifica. Che momento vergognoso, sono disgustata”, ha riferito un’internauta. Presumibilmente non ci sono gli estremi per comminare dei provvedimenti di natura disciplinare, ma questo scivolone potrebbe costare caro alla Gregoraci in termini di supporto. I telespettatori potrebbero dunque decidere di non votarla. Stessa situazione rischia anche Oppini, protagonista insieme a lei. Non resta che attendere le future votazioni. (Continua dopo la foto)









Anche se non sanno nulla di quello che sta succedendo con l’ares, questa rimane una situazione delicata, Gabriel ha espressamente detto che si è nascosto per 48 anni, ed ha finalmente trovato se stesso adesso, quindi prendere per il culo un momento così anche no cazzo #GFVIP pic.twitter.com/OeGBM8tSGS — // (@1DFivePromises) September 26, 2020

Tommaso Zorzi è finito invece nel mirino per questa frase detta durante l’imitazione di Barbara D’Urso: “Benvenuti ad una nuova puntata! Stasera esclusive choc. Nell’ascensore di Live Non è la D’Urso avremo Adua Del Vesco con Gabriel Garko. Chi dei due porta la gonna?”. Ovviamente sui social ci sono stati tantissimi commenti nei quali l’influencer è stato attaccato pesantemente.

GF Vip, colpo di scena a fine puntata. Svelato il nome del primo eliminato, ma ecco cosa succede