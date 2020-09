GF Vip, una puntata ricca di sorprese. Per Alfonso Signorini la quinta edizione del Grande Fratello continua a dare grandi soddisfazioni. Merito anche dei concorrenti, che riescono a trasmettere sempre la giusta dose di emozioni, equilibrandole anche a momenti di divertimento e di attese. Dall’incontro di Adua Del Vesco con il suo fidanzato Giuliano, per poi passare da Gabriel Garko. Poi il nome del primo eliminato.

Al primo televoto i nomi di Matilde Brandi, Franceska Pepe, Fulvio Abbate e Massiliano Morra. Hanno rischiato di uscire alla prima ondata delle eliminazioni. A distanza di pochissimi giorni dall'apertura del televoto, il ballottaggio ha interessato Matilde Brandi e Fulvio. I restanti hanno potuto riprendere postazione in panchina. Un momento sempre molto delicato.















Tutto ha fatto pensare a Fulvio Abbate, come nome del primo eliminato di questa quinta edizione del GF Vip, finchè non è sopraggiunta la sorpresa. Un'altra settimana di fronte a lui, che andrà in nomination con le altre celebrieties più votate dal gruppo. Non esce della casa e avrà modo di assicurarsi ancora qualche possibilità di rimanere al suo posto, con la viva speranza di lasciarlo mettere in discussione. Ce la farà?















Il nome dell'intellettuale ha fatto chiacchierare molto negli ultimi giorni. Di recente le asperità con Elisabetta Gregoraci, ad esempio, sono venute presto allo scoperto. Infatti nei giorni scorsi lo scrittore ha mosso alcuni dubbi sulla scelta di rendere la Gregoraci uno dei nuovi ingressi più graditi. Parole che hanno nuovamente fatto alzare l'asticella della tensione.









“Mi hanno stupito tutte queste opportunità date ad Elisabetta, che fino ad adesso è stata abbastanza invisibile. Finora è una larva”, ha affermato il colto. La pronta risposta non ha tardato ad arrivare: “Fulvio scusami ma la tua uscita non mi è piaciuta affatto”. E la conduttrice ha sollevato qualche dubbio sulla sua sincerità: “Per me Fulvio non è una persona limpida. ‘Viscido’ non è forse il termine adatto, ma non è limpida. Perché dice una cosa e ne fa un’altra. Credo non sia sincero”.

