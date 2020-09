“Ti prendo a calci in c***!”. Lite furiosa in diretta, Barbara D’Urso costretta a intervenire

Con la puntata di Pomeriggio Cinque di venerdì 25 settembre Barbara D’Urso ha chiuso un’altra settimana intensa per poi tornare in diretta, sempre dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, con Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

Anche ieri Carmelita ha spaziato tra argomenti di cronaca, attualità, intrattenimento e tv e, ovviamente, non ha mancato di dedicare parte della puntata al GF Vip mostrando le immagini in diretta della Casa, tutta in fermento perché da lì a poche ore Alfonso Signorini avrebbe inaugurato il quarto appuntamento del reality. E come al solito, oltre a collegarsi con i suoi inviati che hanno approfondito i casi dell'omicidio dell'arbitro pugliese e della sua fidanzata e quello del santone Eliseo, la conduttrice ha avuto in studio diversi ospiti.















Ma è persino dovuta intervenire per sedare una lite furiosa scoppiata tra due delle vip invitate a partecipare alla puntata, ovvero Antonella Mosetti e Maria Monsè. Come detto, dopo essersi occupata di aggiornare il pubblico sui più recenti fatti di cronaca e dei loro aggiornamenti, Barbara D'Urso è passata ad intrattenere il suo amato pubblico con un argomento molto più 'leggero': la chirurgia estetica.















Ma si è scatenato l'inferno dopo le parole della Monsè: "Noi siamo stati in Sardegna per quasi 3 mesi, perché ci siamo trasferiti subito, chi qui ha fatto una vita in famiglia tranquilla, non ha avuto problemi. Chi, invece, si è voluto dare alla vita allegra, si è ammalato". Immediata è stata la reazione dell'ex volto noto di 'Non è la Rai', che è risultata positiva al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna.











“Non mi tocca nulla di quello che dice”, ha detto la Mosetti sulle prime. Poi però la discussione è degenerata quando ha attaccato la Monsè con queste parole: “Due anni fa ti ho mandato in tribunale e ti ho fatto perdere, a sto giro ti prendo a calci nel c**o”, le ha detto nel rispondere ad alcune affermazioni di Maria Monsé sulla chirurgia estetica e ricevendo poi il rimprovero di Barbara.

