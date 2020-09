“Senza freni”. Elisabetta Gregoraci, sauna hot al GF Vip. Tutti notano le sue mani e il web esplode

Elisabetta Gregoraci è sicuramente tra i concorrenti più in vista di questa edizione del GF Vip, dove si è anche fatta attendere. La showgirl e conduttrice calabrese è infatti entrata nella Casa durante la seconda diretta, non lunedì 14 settembre. Ma si è subito ambientata e ha anche già fatto amicizie. Una in particolare: con Pierpaolo Petrelli sembra aver raggiunto già un certo feeling nonostante si conoscano da pochi giorni.

Merito di Alfonso Signorini, che ha fatto sì che i due formassero una coppia nel gioco del bacio in apnea. La prova del bacio è andata in onda durante la diretta di lunedì e ha permesso ai concorrenti di ottenere il budget per la spesa settimanale. I due si sono baciati sott'acqua ma all'inizio non sono riusciti a superare la prova.















"Potete recuperare i secondi con un bacio lunghissimo non in apnea se volete la spesa", ha detto quindi Signorini. I due hanno accettato lasciandosi andare a lungo bacio e vincendo il bonus per la spesa. Ormai Elisabetta e Pierpaolo sono diventati inseparabili, ma in queste ore c'è una foto che sta facendo il giro del web. Niente di scandaloso, ovviamente, ma nello scatto si vede Elisabett Gregoraci godersi la sauna insieme a Pierpaolo, Andrea Zelletta ed Enock.















Durante una sauna la bella showgirl ha messo le mani sulle gambe di Andrea e Pierpaolo. La foto ha fatto il giro del web, dove in tanti hanno ironizzato con malizia lasciandosi andare a commenti. "Io nella vita voglio essere Elisabetta Gregoraci", "Pretelli e Zelletta che fissano il culo alla Gregoraci mentre entra in sauna sono il mio spirito guida", "La Gregoraci con tre maschi in sauna che ansima, per la diretta di pomeriggio 5? Grazie regia! #GFVIP #noneladurso #Pomeriggio5".









Intanto la scorsa notte Petrelli si è infilato nel letto della Gregoraci e tra i due è stato innegabile il feeling. “Basta, vai”, gli ha detto la showgirl, ma non prima di aver scambiato qualche effusione abbastanza innocente. Se la conduttrice cederà alle lusinghe dell’ex velino lo scopriremo nei prossimi giorni, intanto c’è già chi sogna di veder nascere una storia d’amore.

