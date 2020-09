“Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire. Sono sicuro che molta gente giudicherà. Sono sicuro che tante persone non capiranno. E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura. Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità“. Così Gabriel Garko sul suo profilo Instagram a poche ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

L’attore ed ex fidanzato di Adua Del Vesco, concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, sarà ospite nella puntata di venerdì 25 settembre. Si parlerà sicuramente dell’Aresgate, lo scandalo saltato fuori proprio al GF Vip dopo le dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Si parla di una misteriosa setta che avrebbe manipolato per anni non solo i due attori ma diversi volti noti del mondo dello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto)















La vicenda riguarderebbe l’ormai fallita Ares Film, casa di produzione dietro a tantissime fiction di successo di Canale 5 come L’Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna, Pupetta, Il Bello delle Donne e molte altre (tutte con Gabriel Garko protagonista). La storia raccontata da Morra e Del Vesco è ricca di particolari inquietanti: forte sudditanza psicologica, con tanto di riferimenti satanici. (Continua a leggere dopo la foto)















Adua Del Vesco e Gabriel Garko sono stati fidanzati quasi due anni ed ora sono rimasti in ottimi rapporti, così come svelato in una recente intervista su FQMagazine. L’attore entrerà nella casa per fare una sorpresa all’ex fidanzata ma l’argomento Aresgate sarà sicuramente uno dei punti chiave dell’ospitata di Gabriel Garko. (Continua a leggere dopo la foto)









“Che effetto mi fanno le continue allusioni sulla sessualità del mio ex fidanzato Gabriel Garko? – aveva raccontato Adua – Mi dispiace vederlo bersagliato da tutti, dai fotografi e dagli haters. Anche oggi abbiamo un rapporto bellissimo e di grande complicità e mi fa male per lui pensare che non abbia la possibilità di vivere in piena libertà la sua vita privata. Non se lo merita, perché è una persona straordinaria. La sua vita è privata ed è giusto che possa fare ciò che gli pare”.

